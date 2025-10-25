Malestar entre los artistas de Burgos por la conversión del Arco de Santa María en museo del Cid La iniciativa municipal, anunciada por primera vez en octubre de 2024, contempla cerrar el arco a exposiciones de arte para abrir un museo cidiano, lo que ha generado protestas y una recogida de firmas de artistas locales

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 25 de octubre 2025, 12:34

La comunidad artística burgalesa ha lanzado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para pedir al Ayuntamiento de Burgos que reconsidere su decisión de transformar el Arco de Santa María en un museo dedicado al Cid. Los promotores de la iniciativa advierten que esta medida supondría la pérdida de uno de los principales espacios expositivos para el arte en la ciudad.

El Arco de Santa María, uno de los monumentos más emblemáticos de Burgos y una de las puertas históricas de acceso al casco antiguo, se ha consolidado en las últimas décadas como un referente cultural, acogiendo exposiciones de artistas locales y nacionales. «Este espacio ha sido una plataforma para la creatividad burgalesa y española; cerrarlo al arte contemporáneo sería un paso atrás para la cultura de la ciudad», explica el impulsor de la campaña, artista y vecino de Burgos.

Un año después, el anuncio no se ha hecho realidad, pero sigue en pie

La preocupación de los artistas surge a raíz del anuncio municipal realizado ya en octubre de 2024, cuando el Ayuntamiento informó de su intención de cerrar el arco como sala de exposiciones para convertirlo en un futuro Museo Cidiano. Un año después, ese anuncio no se ha convertido en realidad, pero las intenciones de la alcaldesa, Cristina Ayala, parecen seguir en pie y su objetivo es cerrar el espacio expositivo en 2026.

Los firmantes de la petición reclaman mantener el arco de Santa María como espacio expositivo y sugieren que el museo cidiano se ubique en otro edificio. «Burgos necesita lugares donde el arte contemporáneo pueda florecer, donde los artistas locales encuentren un espacio para mostrar su talento y el público disfrute de una oferta cultural diversa», señalan en el texto de la iniciativa.

Un museo sobre el Cid, cerrado

La propuesta llega en un contexto de incertidumbre sobre la oferta museística dedicada al Cid. En Burgos ya existió un Museo del Cid, Voynich Museum y Museo del Cid, actualmente cerrado. Su creador ha denunciado en varias ocasiones la falta de apoyo institucional.

Mientras tanto, la petición ciudadana sigue sumando apoyos. Los impulsores confían en que la presión social sirva para mantener vivo el espíritu artístico del Arco de Santa María, un lugar que, según recuerdan, «ha sido y debe seguir siendo un faro de creatividad e inspiración para Burgos».

