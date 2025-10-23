Las cuotas de la Escuela de Música de Burgos suben un 18% en un nuevo pliego que se eleva un 85,5% El nuevo canon que se establece para la empresa que gestione la Escuela Municipal de Música será de 102.000 euros anuales. Sale por dos años prorrogables hasta cinco, ejercicio a ejercicio

Las cuotas de la Escuela de Música van a experimentar una subida del 18%, que correrá a cargo de los usuarios, en un nuevo pliego que ha aprobado la Junta de Gobierno, que eleva un 85 % el nuevo contrato. La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha asegurado que el canon que establece el pliego es de 102.000 euros anuales, cada uno de los dos años prorrogables hasta cinco, ejercicio a ejercicio.

Para el equipo de Gobierno, estos incrementos están justificados dado en que en los últimos años se han elevado los costes de la Escuela, como por ejemplo los sueldos de los trabajadores merced al convenio colectivo de carácter estatal que se firmó recientemente. Por lo que respecta a la subida de las cuotas de la Escuela, Ballesteros ha precisado que el precio con la subida está «cercano a las cuotas que se pagan en otras ciudades» del entorno y son «mucho más baratas que enseñanzas de carácter privado», como demuestran los estudios realizados.

La Junta de Gobierno ha procedido este jueves a aprobar el gasto, los pliegos y el expediente de contratación por el trámite de urgencia, «para su licitación lo antes posible», aunque no ha querido precisar fechas concretas para la puesta en marcha del nuevo contrato y del nuevo licitador.

La portavoz ha expresado que, con este nuevo contrato, se trata de dar estabilidad a la enseñanza que imparte la Escuela. Una estabilidad que requieren tanto la prestación del servicio, la propia escuela y los trabajadores que han reclamado en numerosas ocasiones, no solo estabilidad, sino los sueldos más dignos.

El nuevo contrato sale ahora, después de la polémica surgida con el actual concesionario, que fue obligado por el Ayuntamiento a impartir las enseñanzas, a pesar de que su contrato había terminado. El contrato está sujeto a regulación armonizada y roza los «tres millones de euros en el total de los cinco años, contando las prórrogas», ha detallado la portavoz.

Ballesteros ha querido ir más allá del precio del canon propiamente dicho. Has recordado que el Ayuntamiento de Burgos también aporta otros activos, en ocasiones intangibles, que a mayores también son una inversión que no se contabiliza. Es el caso de las sedes de la escuela y los pagos correspondientes de conserjería, luz, agua, gas y otros servicios que corren a cargo exclusivamente de las cuentas municipales y no se cargan a la empresa concesionaria

En este pliego se han ampliado las especialidades musicales e incluye la música tradicional de Castilla y León, con la idea de promocionar la cultura autóctona. Así, se va a impartir la enseñanza de dulzaina, tamboril y el estudio y difusión de melodías tradicionales de la comunidad y de la provincia. También se van a ampliar en una más las sedes en las que se imparten estudios musicales por parte de la escuela municipal. A los actuales de las Bernardas, la Casa de Cultura de Gamonal se une una nueva sede en la calle San Lorenzo número 32.