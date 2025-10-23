La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos Se trata de un mercado que venderá ropa y complementos de segunda mano. Estará abierto desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de octubre

Sara Sendino Burgos Jueves, 23 de octubre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Roxana y Claudia llevan el emprendimiento en la sangre. Por ello, después de realizar dos mercados efímeros en casas de Burgos con su proyecto Vaciarte, ahora se lanzan al mundo de la ropa y los complementos de segunda mano.

Lo hacen con una tienda en la que venderán joyas, bolsos, ropa, zapatos y complementos de segunda mano. Además, será de duración efímera: abrirá desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de octubre.

El local donde Vaciarte venderá sus productos de segunda mano se encuentra en el centro de Burgos. Se trata de una antigua tienda situada en la calle Almirante Bonifaz, número 13, cerca de la plaza Mayor. Las dos jóvenes han alquilado el local durante cuatro días para ofrecer a los burgaleses este espacio, con el fin de dar una segunda vida a la ropa.

Pero, antes de abrir, han pasado varias semanas preparando todo: desde clasificar las prendas o los complementos hasta etiquetar su precio y ordenar los productos. Tanto Roxana como Claudia reconocen que fue algo difícil encontrar un local que se alquilara sólo durante cuatro días, a pesar de la cantidad de lugares vacíos que existen en el centro de Burgos, dado que en dos años se han cerrado 130 comercios de la ciudad.

Aún así, están entusiasmadas por esta nueva aventura que comienza el jueves. La tienda efímera estará abierta en el centro de Burgos desde el día 23, cuando abrirá en horario de 17:00 a 20:30 horas. El viernes 24 abrirá de 16:00 a 21:00 horas.

El sábado 25 la tienda de Vaciarte mantendrá sus puertas abiertas de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas. El domingo el horario será de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas. Mientras, las jóvenes de Burgos irán reponiendo ropa y complementos según se vayan agotando. Recuerdan que sólo se puede pagar en efectivo y recomiendan llevar una bolsa propia para las compras.

Temas

Jóvenes

Comercio

Emprendedores