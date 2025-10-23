BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roxana y Claudia organizan el mercado efímero en Burgos. Sara Sendino

La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

Se trata de un mercado que venderá ropa y complementos de segunda mano. Estará abierto desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de octubre

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Roxana y Claudia llevan el emprendimiento en la sangre. Por ello, después de realizar dos mercados efímeros en casas de Burgos con su proyecto Vaciarte, ahora se lanzan al mundo de la ropa y los complementos de segunda mano.

Lo hacen con una tienda en la que venderán joyas, bolsos, ropa, zapatos y complementos de segunda mano. Además, será de duración efímera: abrirá desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de octubre.

El local donde Vaciarte venderá sus productos de segunda mano se encuentra en el centro de Burgos. Se trata de una antigua tienda situada en la calle Almirante Bonifaz, número 13, cerca de la plaza Mayor. Las dos jóvenes han alquilado el local durante cuatro días para ofrecer a los burgaleses este espacio, con el fin de dar una segunda vida a la ropa.

Noticias relacionadas

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

Una nueva tienda de ropa abre en el centro de Burgos

Una nueva tienda de ropa abre en el centro de Burgos

La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos

La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos

La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos

La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos

Pero, antes de abrir, han pasado varias semanas preparando todo: desde clasificar las prendas o los complementos hasta etiquetar su precio y ordenar los productos. Tanto Roxana como Claudia reconocen que fue algo difícil encontrar un local que se alquilara sólo durante cuatro días, a pesar de la cantidad de lugares vacíos que existen en el centro de Burgos, dado que en dos años se han cerrado 130 comercios de la ciudad.

Aún así, están entusiasmadas por esta nueva aventura que comienza el jueves. La tienda efímera estará abierta en el centro de Burgos desde el día 23, cuando abrirá en horario de 17:00 a 20:30 horas. El viernes 24 abrirá de 16:00 a 21:00 horas.

El sábado 25 la tienda de Vaciarte mantendrá sus puertas abiertas de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas. El domingo el horario será de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas. Mientras, las jóvenes de Burgos irán reponiendo ropa y complementos según se vayan agotando. Recuerdan que sólo se puede pagar en efectivo y recomiendan llevar una bolsa propia para las compras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una redada antidroga en un bar sorprende a los vecinos de la zona sur de Burgos
  2. 2 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  3. 3 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos
  4. 4 Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía
  5. 5 Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral
  6. 6 La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana
  7. 7 Tres heridos en dos accidentes simultáneos en Burgos
  8. 8 Diez pueblos de Burgos se unen para frenar un nuevo parque eólico y solar
  9. 9 Herido un conductor tras salirse de la vía y acabar en una tierra de cultivo en Burgos
  10. 10 Burgos, una provincia cada vez más envejecida: hasta 46 municipios no tienen vecinos menores de edad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos