La nueva tienda de ropa que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos El local Ukiyo, ubicado junto a la Plaza Mayor, reúne ropa de mujer, accesorios y artículos de decoración de diferentes marcas y creadores

La tienda de ropa y accesorios Ukiyo ha abierto sus puertas en Burgos. El establecimiento se encuentra en la calle Carnicerías, 1, una de las vías de acceso a la Plaza Mayor de la ciudad. El nombre del local procede de un término japonés que significa «mundo flotante» y hace referencia a la idea de vivir el presente.

El proyecto, impulsado por su propietaria, se presenta como un concept store en el que conviven moda femenina, complementos y artículos de decoración. Desde la propia tienda se describe como «un lugar con moda con personalidad, complementos originales, decoración inspiradora, diferente, vivo… con su propia esencia».

Entre las marcas presentes en esta tienda de Burgos se encuentran las diademas de Patadekoala, elaboradas de manera artesanal en Málaga; las velas de Deliaromas, hechas a mano con soja natural y disponibles en tres fragancias de temporada, elaboradas en Estepona; y las tazas de PolonaPolona, fabricadas en porcelana desde Liubliana, Eslovenia, e inspiradas en referentes culturales del cine y la música.

Con esta apertura, Ukiyo se suma a la oferta comercial del centro histórico de Burgos y propone un espacio que combina diferentes creaciones vinculadas a la moda y al diseño.

