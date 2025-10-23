El Ayuntamiento de Burgos congela la tasa de agua para 2026 como ya hizo el año pasado La Sociedad Aguas de Burgos presenta 34,6 millones de presupuesto que pasará el lunes que viene por la reunión del Consejo de Administración

La empresa pública Aguas de Burgos es una sociedad saneada y que ha dado beneficios en los últimos años. Es una constante en la presentación de las cuentas y estos últimos ejercicios todavía más, pese a las inversiones millonarias previstas en el Plan de Inversiones 24-28 o con los Perte del agua.

Esa situación de bonanza ha llevado al presidente de la sociedad, Juan Manuel Manso, a asegurar que ni la compañía ni el Ayuntamiento de Burgos contemplan subidas de la tasa de agua para 2026; eso sí las cuentas de la sociedad van a adelgazar «en torno a dos millones de euros» para compensar la congelación de la tasa. Manso ha alabado la buena salud económica de la empresa pública municipal Aguas de Burgos qué tiene un centenar de obras en ejecución.

Este lunes que viene el Consejo de Administración de la sociedad va a tratar acerca del presupuesto que va a manejar para el próximo ejercicio. Según ha informado Juan Manuel Manso asciende a 34,6 millones de euros; y verá la luz, si hay apoyo de otros grupos de la oposición para su aprobación, dado que el PP no tiene mayoría.

Manso ha explicado que el ahorro real de los bolsillos de los burgaleses se acerca a un 5% en la tasa de aguas, ya que no hubo subida en 2025 ni la habrá en 2026. Esto quiere decir que, sumados estos dos ejercicios, al final de 2026 «la tasa de agua habrá bajado un cinco por ciento real», ya que no se han aplicado las subidas del IPC de ninguno de los dos años.

Es más, el responsable de la sociedad ha indicado que las instrucciones del equipo de Gobierno «es no subir el agua» en todo el mandato, salvo que sea imprescindible. Ha apuntado que tener un agua barata es importante para que «los costes de las empresas no se eleven».

Al no subir la cuota de agua, aguas de Burgos, va a contar con «dos millones de euros menos» en sus cuentas para compensar la congelación. En la actualidad, la sociedad tiene 16,3 millones de euros en bancos. De esa cantidad tiene comprometidas 13,1 millones para las inversiones en ejecución.

Eso quiere decir que la disponibilidad real de tesorería ascendería a 3,2 millones de euros. Manso ha precisado que el fondo operativo que necesita Aguas de Burgos para sus gastos ordinarios es de 5 millones que con el pago de las cuotas cada mes se va actualizando.

Que exista ese fondo evita que Aguas de Burgos tenga que pedir créditos para su funcionamiento.