Burgos contará con 56 nuevas viviendas para jóvenes por entre 470 y 600 euros de alquiler Se trata de alojamientos con uno, dos o tres dormitorios a precio tasado que oscila entre los 470 y los 600 euros mensuales de alquiler protegido por 25 años

Un acuerdo suscrito, este jueves entre la Fundación VideBurgos, y el Ayuntamiento va a suponer la construcción de 56 viviendas para jóvenes menores de 35 años. Se trata de pisos de uno, dos y tres dormitorios que se van a construir en la calle Nelson Mandela, en una parcela que pertenece a la fundación. El coste total de la promoción asciende a 9,3 millones de euros con el suelo incluido, de los cuales el Ayuntamiento de Burgos va a aportar 1.680.000 euros que equivale al 18% por ciento de la inversión total.

Barbero ha explicado que estas viviendas se van a destinar al «alquiler protegido durante un periodo de 25 años». La Junta de Castilla y León es la entidad que regula el precio tasado de estas viviendas que oscila entre «los 470 y los 600 euros mensuales». Ha recordado que estos precios del alquiler están un 20% por debajo del precio del mercado libre. Todas las viviendas cuentan con «garaje y trastero».

Facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible

Según el presidente de la fundación, Rafael Barbero, se trata de una iniciativa que va a facilitar el acceso a la vivienda «a un precio asequible» burgaleses que no superen los 35 años de edad. Está previsto que las actuaciones empiecen antes de que termine 2026, y que duren aproximadamente 30 meses los trabajos de construcción.

or su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha explicado que esté convenio, es fruto de la «colaboración público privada» y que va a facilitar que los burgaleses se queden en su tierra y que se pueda atraer a otros por la facilidad que puedan encontrar a la hora de encontrar una vivienda. Entra dentro del «Plan de Talento que el Ayuntamiento de Burgos pretende realizar» y que supone la inversión en vivienda joven tanto en pueblo antiguo de Gamonal como en otros lugares.

Ampliar De izquierda a derecha: Rafael Barbero; presidente de la fundación VideBurgos, Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos y Juan Manuel Manso, concejal de Infraestructuras. J.C.R.

Registro de demandantes de vivienda

Por su parte, la regidora también ha recordado que se trata de viviendas con una calificación energética mínima 'B,' que garantiza «una edificación moderna, eficiente y respetuosa» con el medio ambiente. Las personas interesadas deberán inscribirse en el registro de demandantes de vivienda de la Junta de Castilla y León y cumplir los requisitos establecidos por la normativa, ya que se trata de viviendas asimiladas a las de protección oficial.

Tanto Barbero como Ayala, han subrayado la importancia de la «colaboración público privada» para la realización de estas viviendas sociales. VideBurgos es una iniciativa que nació en 1945 y reafirma su «compromiso con el interés general» y su voluntad de contribuir a mejorar el acceso a la vivienda. En la actualidad, las viviendas con las que cuenta la fundación en régimen de alquiler están copadas.