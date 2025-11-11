Asociaciones culturales denuncian el abandono del Ayuntamiento: «Resulta paradójico que Burgos aspire a Capital Cultural Europea» Seis colectivos se han unido para criticar «los retrasos de pagos, la precarización de la cultura de base y la falta de voluntad municipal para revertir la situación actual»

Las asociaciones culturales y colectivos de Burgos denuncian «la inactividad» del Ayuntamiento frente a la decadencia cultural. Señalan que viven en una «situación de abandono e incertidumbre».

Siete asociaciones y colectivos culturales de Burgos han explicado que «numerosos proyectos culturales, sociales y comunitarios de la ciudad» corren peligro de desaparecer. Aseguran que «persisten los retrasos en los pagos y la firma de convenios», como ya denunció la asociación Saltando Charcos, que tuvo que cerrar tras 25 años de trabajo, y a la que el Ayuntamiento pagó parte de la deuda que le debía. También Espacio Tangente señaló una deuda de 6.900 euros por parte del Consistorio.

Además, las asociaciones firmantes añaden que los programas y escuelas municipales sufren «inestabilidad». «Resulta paradójico que Burgos aspire a convertirse en Capital Cultural Europea 2031 mientras abandona y precariza a su propio tejido cultural», señalan la asociación La Parrala, Espacio Tangente, Saltando Charcos, Unión de Músicos de Burgos y personas participantes en los clubes de lectura de las bibliotecas Gonzalo de Berceo y Miguel de Cervantes.

Buscar el «lucro económico» en alguien que desconoce la sociedad burgalesa

Por otro lado, las organizaciones firmantes señalan que la concesión de programa de intervención social y cultural a empresas es un factor negativo. Señalan que estas compañías «sólo buscan lucro económico, desplazando a asociaciones de Burgos que hacían ese trabajo como nadie» debido a su vasto conocimiento del tejido social de Burgos.

Asimismo, estas asociaciones culturales han criticado que se reemplace una sala de exposiciones como la del Arco de Santa María por «museos de réplicas y cantares varios», que creó malestar entre los artistas de la ciudad. A la par, critican «clubes de lectura paralizados, grupos musicales que no cobran o artistas cuya única salida es el exilio».

«Da igual quién esté al frente de la Gerencia de Cultura o de la Concejalía de Asuntos Sociales, la inoperancia como se observa es manifiesta», describen, a la par que añaden que, durante la legislatura con Ayala al mando del equipo de Gobierno, esta «inoperancia» se ha «agudizado».

«Exigimos soluciones urgentes»

Los colectivos señalan que necesitan «soluciones ya» y que sean «urgentes». Por un lado, solicitan «que se apueste por los colectivos, espacios, grupos y personas, que dedican su vida, en muchos de los casos de manera militante-voluntaria, a proyectos culturales, sociales y comunitarios».

Detallan que estos «conocen de primera mano» las necesidades de la sociedad de Burgos por estar «en contacto con los problemas y necesidades concretas en sus respectivos ámbitos». Además, explican que es necesario «apoyar» el «increíble talento y potencial» que existe en la capital para evitar el éxodo artístico.

Por otro lado, solicitan al Ayuntamiento de Burgos «convenios dignos y subvenciones y que se hagan efectivos a principios de año». También «que se paguen cachés a grupos de teatro, música y artistas» en «tiempo y forma». Todo, según explican, para conseguir una ciudad «con perspectiva crítica, activa y transformadora» que cree una «identidad propia» para Burgos.

