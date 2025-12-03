BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La alcaldesa, Cristina Ayala, y el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente. JCR

El nuevo carril bici de Constitución cose Capiscol con calle Vitoria, San Roque y el Bulevar de Burgos

La obra ha contado con financiación externa de los fondos Next Generation y dota a esta parte de la ciudad de una movilidad más sostenible y verde

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:44

Comenta

El carril bici de avenida Constitución, que ha quedado inaugurado este miércoles con la presencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina, Ayala, y del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, se suma al conjunto de inversiones que el equipo de Gobierno está llevando a cabo en la zona este de la ciudad en los barrios de Capiscol y de Gamonal.

En este sentido, el Ayuntamiento ha invertido 650.000 euros en este tramo, que es fruto del interés vecinal y del propio Ayuntamiento. Ha contado con la financiación de fondos europeos en el compromiso de «mejorar la movilidad en la ciudad».

Este nuevo carril bici cose el existente en la calle Vitoria y calle San Roque, con la avenida Derechos Humanos hacia la izquierda, en la glorieta de Peregrino y un poquito más adelante con el Bulevar del Ferrocarril, que cuenta con carril segregado, como es el caso de avenida Constitución.

Como ha destacado la alcaldesa, el equipo de Gobierno busca tener una movilidad «más sostenible y una ciudad más verde» en una actuación que se enmarca en el «compromiso municipal» de ofrecer alternativas y «no imponer modelos de transporte».

Sin embargo, esta obra es una referencia para la ciudad que cuenta ya con un nuevo «carril segregado, con bordillos» y la mejora de «una obra general qué ha afectado a todas las instalaciones de suministros». El objetivo, ha dicho, es garantizar un trazado de «calidad que aumente la seguridad y mejore la circulación». La actuación incluye la renovación de servicios urbanos y la adecuación integral del entorno. Todo ello, ha afirmado, responde a la estrategia municipal de «impulsar infraestructuras más seguras».

La obra, financiada con «fondos de sostenibilidad turística». Y esta obra se unen las ya existentes de la avenida Reyes Católicos y en el entorno de la Universidad. En este sentido, ha insistido en que las actuaciones recientes consolidan una red ciclable más «extensa y segura». La responsable municipal ha reiterado que seguirán generando «nuevas opciones» de movilidad. Considera que estas inversiones favorecen una ciudad 15 minutos y una mayor calidad de vida para los burgaleses.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha incidido en la colaboración entre instituciones en una ciudad que cada vez «es más bonita». Ha celebrado que Burgos continúe ampliando su red ciclista y ha apuntado que esta dinámica permite «ejecutar proyectos que modernizan la ciudad» y ha reconocido que ve con satisfacción los avances logrados en materia de movilidad.

Ha apuntado que esa red empieza a situar a Burgos entre las ciudades «con más kilómetros para desplazarse en bicicleta». A su juicio, pedalear por la ciudad es ahora «más seguro» y también más agradable.

