La población extranjera crece en un 38% en Burgos desde la pandemia Mientras la población nacida en España disminuye en 7.796 personas, los nacidos en el extranjero se incrementan en 14.417 personas. En los últimos años se ha más que duplicado el censo de colombianos, venezolanos y peruanos

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Tal y como vienen reflejando todas y cada una de las oleadas del padrón, la llegada de inmigrantes a España en general y Burgos en particular se ha acelerado de manera más que significativa en los últimos años, provocando un cambio de tendencia demográfico radical. Y ahora, el censo lo confirma.

52.282 Extranjeros A 1 de enero de 2025 había censadas en la provincia de Burgos un total de 52.282 personas nacidas en el extranjero, 14.417 más que en 2021.

A fecha 1 de enero de 2025, la provincia de Burgos contaba con 362.663 habitantes censados, lo que supone un incremento del 1,85% respecto a los datos del censo de 2021 (356.042).

Sin embargo, ese incremento está totalmente sostenido por la llegada de inmigrantes registrada desde entonces. En apenas cuatro años, la población nacida en el extranjero ha pasado de 37.865 personas a 52.282 (14.417 más) en la provincia de Burgos, lo que supone un incremento del 38%.

Frente a eso, la población nacida en España no es que se haya incrementado a menor ritmo, es que se ha reducido de manera ostensible, motivado por la emigración al exterior y a otras provincias y el desplome de la natalidad. Así, a 1 de enero de 2025, Burgos contaba con 310.381 habitantes nacidos en España, 7.796 menos que en enero de 2021.

De esta forma, el peso de la población extranjera en el cómputo global ha avanzado desde el 10,6% al 16,8%. Más de seis puntos porcentuales de incremento desde la pandemia de la covid-19.

En este sentido, eso sí, cabe destacar varias cuestiones. La primera es que el actual flujo migratorio es diferente al vivido durante los años de bonanza de principios de siglo. Y no solo por el ritmo más elevado.

Entonces, los grandes protagonistas fueron los inmigrantes llegados desde países como Rumanía o Bulgaria. Hoy, sin embargo, la población procedente de esos territorios se ha visto incluso reducida (un 13% menos de búlgaros y un 7,3% menos de rumanos), mientras que la población originaria de Hispanoamérica y, en menor medida, África ha tomado el protagonismo absoluto.

Así, por ejemplo, la población nacida en Colombia, Venezuela y Perú se ha más que duplicado desde en los últimos cuatro años. De hecho, Colombia es ya el principal origen de la inmigración en Burgos (8.602 personas en total), tras superar a Rumanía, que durante años lideró la estadística.

También se ha incrementado significativamente el número de personas procedentes de Marruecos (5.215 personas, un 48% más), Argelia (769, un 57,2% más) o la República Dominicana (1.900, un 18,75% más).

Mención aparte se merece la población ucraniana, que por motivos obvios se ha más que duplicado también en los últimos años. Sin embargo, su peso en la estadística total es menor que en otros casos (593 personas).

Con todo, los inmigrantes censados en la provincia no se reparten de manera uniforme en el conjunto de la provincia, y las diferencias entre municipios (e incluso barrios en los grandes núcleos urbanos) es abismal.

Como es lógico, son los tres grandes municipios de la provincia los que mayor número de vecinos nacidos en el extranjero acumulan en términos absolutos. No obstante, la cosa cambia mucho si se analiza su peso relativo. Así, en un total de 35 municipios de la provincia no hay ningún extranjero censado, y en otro buen puñado de municipios su presencia respecto al total de la población es mínima.

En el otro lado del mapa aparecen otras localidades, en su mayor parte muy pequeñas y del entorno rural, en las que el arraigo de una familia puede desviar mucho la estadística demográfica. Ese es el caso de Anguix (171 vecinos, 82 de ellos nacidos fuera de España, un 47,95%) y Jaramillo Quemado (12 vecinos, 5 de ellos nacidos en el extranjero, un 41,9%).

También destacan en esta lista municipios como Grisaleña (32,76% de población extranjera), Fuentebureba (32,2%) o Gumiel de Mercado (31%). El gran municipio con mayor porcentaje de población extranjera de la provincia de Burgos es Roa (23,77%), seguido de Briviesca (22,9%). Mientras tanto, la presencia de extranjeros en la capital provincial se sitúa en el 14,68%, por debajo de los índices de Miranda (17,75%) o Aranda (18,89%).

En general, el censo de extranjeros se ha incrementado en todo el territorio burgalés en mayor o menor medida en los últimos años, siendo la zona sur de la provincia la que mayores aumentos está registrando en términos generales.

