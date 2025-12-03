BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Casi uno de cada tres vecinos del barrio arandino de Santa Catalina es de origen extranjero

Hay zonas del barrio en las que el porcentaje de extranjeros supera el 30% del total de la población

Gabriel de la Iglesia
Francisco González

Gabriel de la Iglesia y Francisco González

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:37

Aranda de Duero es el gran municipio de la provincia de Burgos con mayor proporción de ciudadanos nacidos en el extranjero. La tremenda ola migratoria registrada desde la pandemia en todo el territorio nacional se ha dejado sentir también en la capital ribereña, que ha incrementado su censo de extranjeros de manera considerable en los últimos ejercicios.

Así, a 1 de enero de 2025 -ultimo dato oficial disponible-, el censo del INE apuntaba a la presencia en la localidad de 4.478 ciudadanos nacidos fuera de España, lo que supone el 18,89% de la población total del municipio, un nuevo máximo histórico.

Todos esos ciudadanos, sin embargo, se reparten de manera muy dispersa a lo largo y ancho del casco urbano de Aranda, y hay zonas en las que la presencia de extranjeros es significativamente más alta que en otras.

En este sentido, cabe destacar el caso de Santa Catalina. En algunos puntos de ese barrio, la población extranjera supone ya alrededor de la tercera parte de la población total. También en entornos como la calle Postas o la zona oeste del casco viejo presentan índices superiores a la media del municipio.

Frente a eso, otros entornos urbanos más nuevos, sobre todo en la zona sur de Aranda, tienen una presencia menor de extranjeros.

Como sucede en el conjunto de la provincia, los nacidos en Colombia son ya el colectivo mayoritario dentro de la población extranjera de Aranda. Sin embargo, esa tendencia se rompe precisamente en buena parte de Santa Catalina, donde los nacidos en Marruecos son mayoría.

También destaca la presencia de ciudadanos nacidos en Rumanía en el extremo sur del casco urbano.

