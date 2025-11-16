Burgos acoge el mayor número de habitantes de los últimos diez años La llegada de población extranjera y el envejecimiento activo impulsan el crecimiento demográfico en la provincia

La población de la tercera edad supone más de un tercio de la población total.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:35

La población en Burgos no deja de aumentar. Persiste la tendencia que se ha podido ir observando en los últimos meses, tal y como indica la última información publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La institución nacional señala que la provincia alcanzó el pasado mes de octubre los 365.523 habitantes, su mayor cifra desde 2014.

Supone un aumento en más de 3.200 residentes en lo que va de año 2025, aunque aún hay que coger estos datos con pinzas, ya que, como señala el INE, son provisionales. Las dos razones que justifican este aumento son la llegada de extranjeros a la provincia y la longevidad de nuestros mayores, los cuales suponen algo más de un tercio de nuestra población.

Desde el 1 de enero de 2025, 3.188 personas con nacionalidad extranjera más residen alrededor de Burgos, de los cuales casi mil (988) llegaron en el último trimestre. Este dato choca con las 44 personas españolas que ha ganado la provincia desde que comenzara el año; una proporción tremendamente desconpensada. El aumento en la población no se da únicamente por la llegada de gente de fuera de nuestras fronteras, pero constituyen una de las principales razones.

Los vecinos de nacionalidad extranjera en la provincia de Burgos son, sobre todo, gente que se encuentra en edad de trabajar: entre los 18 y los 64 años, especialmente adultos más jóvenes. En alguno de estos grupos de edad en Burgos, como es el ejemplo de los residentes entre 30 y 34, la población extranjera ya supone una cuarta parte de los mismos.

Otra de las tendencias que se va arrastrando desde años atrás es la del aumento de personas de la tercera edad que residen en la provincia. Este dato, junto con la caída en la natalidad, hace que el envejecimiento de la población haya aumentado hasta el punto en que el número de personas de más de 65 que viven en Burgos (94.374) supone más de un cuarto del total.

Llama significativamente la atención el dato de que hay más mujeres de más de 90 años (6.113) que entre 0 y 4 (5.319). También se puede observar que son ellas (50.819) las que mayor presencia tienen pasados los 65 años en la provincia con respecto a los hombres (43.555), símbolo de que las mujeres son más longevas.

Esta tendencia de crecimiento en la población que está viviendo Burgos desde que finalizó la pandemia, marcada por el envejecimiento de sus vecinos y la llegada de extranjeros, no es única en la comunidad de Castilla y León. Tampoco lo es en otros puntos del país, especialmente en las zonas del interior peninsular. Por estas razones, España en conjunto ha alcanzado su pico máximo de habitantes desde que se tienen registros: 49.442.844 residentes.