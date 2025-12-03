BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital

La comunidad colombiana es mayoritaria dentro del colectivo de inmigrantes en la práctica totalidad de la ciudad, con gran presencia también de rumanos y marroquíes

Gabriel de la Iglesia
Francisco González

Gabriel de la Iglesia y Francisco González

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:24

Mucho ha cambiado la demografía de Burgos capital en los últimos años. Y no tanto en términos cuantitativos, que algo también, sino en términos cualitativos, ya que, al igual que en el conjunto de la provincia -y el país- la llegada de inmigrantes se ha acelerado con fuerza tras la pandemia.

Sin embargo, su distribución geográfica es muy desigual a lo largo y ancho de la ciudad. Así, aunque no hay ninguna zona de la ciudad en la que la población de origen extranjero sea mayoría, sí que existen puntos concretos en los que su presencia es más que significativa, tal y como se puede comprobar en el siguiente mapa interactivo.

De acuerdo a la información del censo facilitada por el INE, en algunos casos concretos, como el entorno de la Plaza de Vega o Vadillos, la población extranjera se sitúa ya por encima del 30% del total, mientras que en entornos como Cellophane, Villa pilar, la Avenida de la Paz o el margen sur de Reyes Católicos, su presencia es mínima.

Además, el origen de los extranjeros ha cambiado de manera sensible, y los nacidos en Rumanía, hasta hace no mucho mayoría dentro del colectivo de inmigrantes, ya no lo son. Ahora, ese puesto corresponde a los ciudadanos nacidos en Colombia, cuya colonia se ha elevado hasta los 4.721 de acuerdo al censo de la capital provincial.

Así, aunque los nacidos en Colombia forman el grupo de extranjero más numeroso en buena parte de la ciudad, hay algunos barrios en los que esa mayoría sigue siendo rumana.

Ese es el caso de entornos como la Avenida de Castilla y León, la zona de la Deportiva Militar o amplias zonas de Fuentecillas y Gamonal Norte (S-3 y S-4).

También es significativa la presencia de ciudadanos venezonalos en zonas como San Pedro de la Fuente, el Bulevar y partes de la Zona Sur, mientras que los nacidos en Marruecos tienen especial presencia en Vadillos o la zona oeste de San Pedro de la Fuente.

