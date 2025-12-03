Ayala entrega las cuentas de Burgos a la oposición para debatirlas en el pleno del 29 de diciembre El presupuesto de 2026 se eleva muy por encima del de 2025 que superó los 250 millones de euros y que se tendrá que aprobar el año que viene

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado que el pleno del 29 de diciembre será el momento de debatir el presupuesto con el que quiere contar el equipo de Gobierno para el año 2026. La regidora ya sabe que no va a contar con el apoyo de la oposición. A pesar de ello, este miércoles ha entregado el borrador de presupuestos a Vox y al PSOE, para que lo estudien y se abran a la negociación.

Ha reconocido que es «consciente» de que se han «retrasado en la entrega» de estas cuentas. Lo atribuye a los ajustes de última hora que se han tenido que producir en el ámbito de Personal. Ha asegurado que ha sido «una tarea compleja que ha llevado bastante tiempo» y que ha requerido la realización de ajustes en temas relacionados con la «subida de los funcionarios».

Una vez entregadas las cuentas con las que quiere contar el equipo de Gobierno para el año 2026, empezarán todo el trámite necesario. A partir de ahora se va a fijar un calendario de trabajo donde el objetivo final será «aprobar inicialmente los presupuestos» del año que viene. La fecha que barajan el equipo de Gobierno y la alcaldesa en particular es el día 29 de diciembre.

A ese pleno extraordinario, se llevará el dictamen correspondiente a lo acordado en la comisión de hacienda, que se tendrá que reunir al efecto antes de la celebración de ese plenario. A esa cita Ayala le gustaría llegar con el apoyo de otros grupos. Un apoyo que requiere un ambicioso proyecto de ciudad que es necesario echar a andar para conseguir los objetivos propuestos.

Ayala ha recordado que el presupuesto de Burgos superará los 250 millones del año anterior, y que por ejemplo en inversiones se amplía en cinco millones con respecto al del 2025. Hay que sumarlas entidades anejas al propio ayuntamiento como la sociedad de promoción ProBurgos y la sociedad Aguas de Burgos.

