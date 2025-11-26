Ayala está dispuesta a «ceder» con tal de llegar a acuerdos en su presupuesto Si hace unas semanas, la única posibilidad que el equipo de Gobierno de Burgos ofrecía a Vox y PSOE de cara a aprobar el presupuesto era que sumarán propuestas a mayores, ahora se abre a la negociación

El equipo de Gobierno está «abierto a la negociación» y a «ceder» ante determinadas cuestiones que puedan ser planteadas en un diálogo abierto con la oposición para abrir la posibilidad de aprobar las cuentas de manera rápida. Es la nueva oferta que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha lanzado a los dos partidos de la oposición. La regidora ha asegurado que están «dispuestos a ceder». En este sentido, reconoce que tienen «una postura cerrada, sino abierta sobre la negociación del presupuesto».

La idea es comenzar los contactos con ambas opciones políticas a la mayor brevedad posible. Este año es distinto al año pasado, porque en aquella ocasión comenzó el diálogo sobre los presupuestos. Cuando Vox todavía estaba en el equipo de Gobierno, ha recordado la regidora.

Solo hace un mes, Ayala se reunían con los portavoces de PSOE y de Vox para tantear la intención de poder «pactar los presupuestos», ha recordado. Al estar en minoría la idea del equipo de Gobierno era «tantear» directamente, las posibilidades.

De por medio incluir en el presupuesto algunas de las inversiones que las fuerzas de la oposición tenían sobre la mesa. En concreto, al PSOOE se le ofreció incluir la obra del bulevar de la calle Vitoria y a Vox una bajada de impuestos. Ayala ha asegurado que, en realidad, dónde está quizás la discusión política es en el tema «de inversiones», de ahí la propuesta a los socialistas.

A partir de entonces se ha empezado a elaborar las cuentas que van a regir en 2026. Sin embargo, todavía hay algún desajuste, como ya explicó el concejal de hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, con asuntos del área de personal y está sin culminar. Cuando esté todos los documentos listos, se enviarán a la oposición.

En este punto, Ayala vuelve a llamar la atención sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. La alcaldesa ha apuntado que negociar no significa imponer, significa que «uno pone algo, otra quita algo y eso es negociar». La alcaldesa huye de ofertas cerradas y abre la posibilidad al entendimiento.

En este sentido, la alcaldesa y su equipo quieren mantener una segunda reunión con los dos partidos por separado para ver si se abren a la negociación «o si realmente no tienen ningún interés en que Burgos avance»

Ejecución histórica

Cristina Ayala ha subrayado que 2025 Marca un antes y un después en asuntos como la ejecución presupuestaria. Este año habrá una ejecución récord. Ha hablado de carriles, bici, inauguración, de aparcamientos, obras, obras en ejecución y muchas otras previstas. Es un hecho que tiene constatación en las cifras que el mismo concejal de hacienda ofreció en el pleno del pasado viernes.

La regidora ha lanzado un guante a la oposición, porque están dispuestos a la negociación lejos de cualquier clave electoral. Todo, además, desde el marco general que es aportar, con flexibilidad y defendiendo la suma de proyectos al presupuesto.

