El equipo de Gobierno presentará antes de diciembre el borrador de presupuestos a la oposición También lo dará a conocer al Consejo Social y a los Distritos, antes de llevarlo al pleno de diciembre, que podrá ser ordinario o extraordinario

No va a tener fácil el equipo de Gobierno aprobar el presupuesto de 2026 de manera regular. Lo más probable es que tenga que recurrir a la fórmula de cuestión de confianza aparejada a la aprobación, tal como ocurrió para el ejercicio de 2025. Lo que sí que tiene claro el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, es que antes de que llegue el mes de diciembre, el borrador va a estar dispuesto para que los grupos de la oposición puedan realizar las aportaciones que crean oportunas.

Todo ello, a pesar de la «complejidad de algunos ajustes», como aquellas inversiones plurianuales que deben de cometer el Ayuntamiento en los próximos años. Una presentación que se hará para que lo estudien y aporten desde todos los sectores posibles, tanto los partidos de la oposición, como el Consejo Social y las Juntas de Distrito.

En cuanto al techo de gasto, Manzanedo ha precisado que asciende a 247 millones y ha subrayado está acorde con «la estabilidad presupuestaria». Respecto a la ejecución del presupuesto actual, el edil ha apuntado que va en consonancia con «la evolución del último trimestre» presentado en el Pleno pasado y ha estimado que se situará «en torno al 37%, frente al 34 anterior», ha explicado.

Pase lo que pase, y se cuente con un dictamen favorable en la comisión de Hacienda o no, el equipo de Gobierno tiene la intención de que el presupuesto «se lleve al Pleno de diciembre», aunque habrá que determinar si se hace en uno ordinario o se convoca uno extraordinario en exclusiva.

Con respecto a las aportaciones que puede llevar a cabo la oposición, Manzanedo ha subrayado que los grupos del PSOE y Vox han tenido la oportunidad de participar en este presupuesto desde el principio. El concejal de Hacienda de Burgos ha recordado que la idea es «sumar y no restar el presupuesto». Por ello propusieron a los grupos introducir aquellas medidas que considerarán más necesarias. En concreto al PSOE le ofrecieron introducir la realización del proyecto del Bulevar de la calle Vitoria, que iba en su programa electoral.

Periodo medio de pago

Por otra parte, Ángel Manzanedo ha explicado que el Ayuntamiento de Burgos ha mantenido durante el tercer trimestre del año un periodo medio de pago a proveedores en muy buenos niveles. El edil ha subrayado que el Consistorio lleva meses por debajo de los 30 días establecido por la normativa. En concreto, el tiempo medio se situó «en 10,71 días en julio, 10,57 en agosto y 11,84 en septiembre». Esto refleja una gestión s«ólida, eficiente y estable», ha presumido, en el cumplimiento de las obligaciones de pago.

