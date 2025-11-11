La manifestación por el Tren Directo espera una gran afluencia de público en Burgos El sábado se celebra el octavo aniversario de las concentraciones que un grupo de burgaleses ha estado realizando desde el 18 de noviembre de 2017 en la plaza Mayor de Burgos en reivindicación de este transporte

La Plataforma del Tren Directo de Aranda y la de Burgos, organizadas por el colectivo Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), se van a unir en una manifestación que se va a celebrar en Burgos el sábado 15 de noviembre para reclamar la apertura de la línea 102 Burgos-Aranda-Madrid, conocido como Tren Directo. Se trata de una reivindicación que persigue la reapertura de la línea entre Aranda y Madrid para mercancías. El tramo que comunica la capital de la Ribera con la capital de la provincia sí está operativo.

La reivindicación del Tren Directo lleva más de quince años en boca de los burgaleses. Y desde hace ocho años un grupo de impenitentes locos, quizá ingenuos, se arman de valor, haga frío o calor, para reivindicar que la Ribera del Duero y la capital de la provincia necesitan una conexión directa con Madrid sin pasar por Valladolid.

Este sábado 15 de noviembre, los burgaleses se congregarán con su pañuelo verde en la plaza Mayor de Burgos para celebrar el octavo aniversario de las concentraciones.

Quieren juntar a algún que otro millar de burgaleses para hacer ver a los mandatarios que el Directo «es viable y que es necesario mantener con vida la reivindicación». El pasado mes de julio, con motivo de la concentración número 400 de este colectivo, se llevó a cabo una manifestación que nació como una iniciativa individual del arquitecto Pedro del Barrio el 18 de noviembre de 2017. Ahora cumple ocho años como una iniciativa ciudadana que perseguía este objetivo.

En sus inicios fueron apoyados por casi todos los partidos políticos, pero perdieron fuelle a medida que nada se conseguía o por el acceso al poder de aquellas fuerzas que se manifestaban sabedores de que no se iba a reabrir el ferrocarril ni participando en la protesta, ni estando en el Gobierno.

Sin visos de reapertura

Pese a todo, la reapertura de la línea 102 entre Manzanares-Soto del Real y Aranda de Duero no tiene visos de ser una realidad ni a corto ni a medio plazo. Lleva sin uso desde que en marzo de 2011 una máquina bateadora quedó atrapada en el interior del túnel de Robregordo, en Somosierra. Para evitar sacar la bateadora, el Gobierno de España la compró y ahí se quedó para los restos. Sacarla del túnel costaría más de dos millones de euros.

Este grupo de burgaleses de pañuelo verde son como aquel 'erre que erre' interpretado magistralmente por Paco Martínez Soria, que no desfallecen ante lo que parece más que una sentencia sin recurso posible, por muchos estudios favorables que existan. Hasta siete informes, técnicos, empresariales y económicos, han avalado la reapertura y, sin embargo, el proyecto sigue estancado. La reivindicación no es nueva. En Aranda, la Plataforma del Tren Directo ha hecho lo posible y lo imposible para regenerar la línea 102.

Las movilizaciones sobre la recuperación del tren directo comenzaron en Aranda de Duero hace más de dos lustros. Y la reivindicación ha sido constante a lo largo de los años más allá de otras acciones puntuales.

Incluso en 2017 estuvieron en el Parlamento Europeo formulando una pregunta buscando una respuesta que ocho años después no ha llegado. Fue un acto simbólico. En otras ocasiones estos valientes de la Ribera desafiaron a los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP -que arrastran a partes iguales las responsabilidades- haciendo cortes de carreteras y reatas de vehículos circulando a muy lenta velocidad.

En casi todos los casos, los vecinos ribereños tuvieron que asumir las multas. Y hasta las plataformas Plante por el Tren Directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos y Por el Desarrollo de Burgos y el Empleo han acudido a la Fiscalía en 2018.

Acusaban al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de «dejación de funciones» en la reapertura de la línea directa, cerrada al tráfico desde el derrumbe del túnel de Somosierra en 2011. Consideraban una «grave negligencia» en el mantenimiento de la red ferroviaria. Y es que ambas plataformas aseguran que, con el cierre del Tren Directo y el abandono de la vía por parte de Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha incumplido la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario.

Para esta fecha del sábado 15 de noviembre se espera la presencia en Burgos de gente de Aranda de Duero y toda la Ribera; y de localidades del entorno de la provincia de Segovia y del norte de la Comunidad de Madrid.