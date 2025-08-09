Sonorama se implica y pide la reapertura del Tren Directo y la mejora de comunicaciones en el medio rural Los promotores del festival de música independiente Sonorama Ribera, que se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero hasta el próximo domingo, han vuelto a dejar constancia del compromiso que mantienen con los ciudadanos de este municipio y su comarca

Uno de los carteles en los que se pide la reapertura del Tren Directo Madrid-Burgos.

BURGOSconecta Burgos Sábado, 9 de agosto 2025, 19:43

Así, de una forma directa, han utilizado los micrófonos y grandes pantallas LED para defender una de sus demandas más legendarias: la reapertura y potenciación del Ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos, al mismo tiempo que algunas de las formaciones más punteras del panorama musical actual, nacional e internacional, desgranan sus éxitos desde el escenario.

Paralelamente, miles de pegatinas amarillas repartidas por el municipio, multitud de pancartas en diversas ubicaciones y carteles desplegados por la localidad exigen que Aranda y la Ribera del Duero vuelvan a tener «tren» y se ponga en servicio la línea completamente.

Fito Páez, cantante de Siloé, salió en el día de ayer como concierto sorpresa por uno de los balcones de la mítica Plaza del Trigo, donde hay desplegada una gran pancarta exigiendo el transporte ferroviario de la localidad. Asimismo, el director del festival, Javier Ajenjo, y el alcalde del municipio, Antonio Linaje, hicieron un llamamiento para volver el próximo año en tren al festival.

La importancia del Tren Directo

'Ferrocarril Directo Madrid-Burgos. ¡Reapertura ya!'. Esta es la leyenda que siempre han defendido los organizadores de uno de los más importantes festivales de España, la Asociación Art de Troya.

En esta edición, Sonorama Ribera y Art de Troya continúan persiguiendo sus objetivos como son la lucha frente a la despoblación y la apuesta por que el mundo rural pueda optar a un progreso flagrante.

Lo hace apoyando las comunicaciones en el medio rural, entendiendo el transporte como motor de la cultura, el turismo, la economía y el desarrollo. Desde sus inicios, la Asociación Art de Troya, organizadora del festival, dejó constancia de su firme apuesta por su tierra. De hecho, siempre defendió la organización de Sonorama como una fórmula para dinamizar, con calidad, la vida estival, poniendo a Aranda de Duero y su comarca en el mapa de los lugares que merecen la pena ser visitados.

Una vieja demanda

La exigencia de reapertura de la línea del Ferrocarril «Directo» no es nueva en Aranda. Por desgracia, desde hace ya más de una década, cuando en 2011 se produjo un desprendimiento en un túnel en Somosierra que interceptó la línea en el tramo Colmenar Viejo-Aranda, diferentes movimientos ciudadanos han reivindicado su revitalización, hasta el momento sin resultados. Recientemente sendas manifestaciones con casi 20.000 manifestantes salieron a las calles a exigir la apertura.

La línea ahorraría 90 km en todos los tráficos de mercancías sur-norte de España, y aportaría un servicio comercial para los vecinos de la zona, así como la potenciación del turismo. Todo ello en un momento en el que Aranda de Duero lleva más de diez años sin servicio ferroviario hacia Madrid. Circunstancia que no sólo afecta a esta comarca burgalesa, sino también a la Sierra Norte de Madrid, poblaciones del Nordeste de Segovia, del Valle del Arlanza, y de la provincia de Burgos, sufriendo la lacra de la despoblación; por los que transcurre la línea férrea.