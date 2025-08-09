BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los carteles en los que se pide la reapertura del Tren Directo Madrid-Burgos. Sonorama Ribera

Sonorama se implica y pide la reapertura del Tren Directo y la mejora de comunicaciones en el medio rural

Los promotores del festival de música independiente Sonorama Ribera, que se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero hasta el próximo domingo, han vuelto a dejar constancia del compromiso que mantienen con los ciudadanos de este municipio y su comarca

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:43

Así, de una forma directa, han utilizado los micrófonos y grandes pantallas LED para defender una de sus demandas más legendarias: la reapertura y potenciación del Ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos, al mismo tiempo que algunas de las formaciones más punteras del panorama musical actual, nacional e internacional, desgranan sus éxitos desde el escenario.

Paralelamente, miles de pegatinas amarillas repartidas por el municipio, multitud de pancartas en diversas ubicaciones y carteles desplegados por la localidad exigen que Aranda y la Ribera del Duero vuelvan a tener «tren» y se ponga en servicio la línea completamente.

Fito Páez, cantante de Siloé, salió en el día de ayer como concierto sorpresa por uno de los balcones de la mítica Plaza del Trigo, donde hay desplegada una gran pancarta exigiendo el transporte ferroviario de la localidad. Asimismo, el director del festival, Javier Ajenjo, y el alcalde del municipio, Antonio Linaje, hicieron un llamamiento para volver el próximo año en tren al festival.

La importancia del Tren Directo

'Ferrocarril Directo Madrid-Burgos. ¡Reapertura ya!'. Esta es la leyenda que siempre han defendido los organizadores de uno de los más importantes festivales de España, la Asociación Art de Troya.

En esta edición, Sonorama Ribera y Art de Troya continúan persiguiendo sus objetivos como son la lucha frente a la despoblación y la apuesta por que el mundo rural pueda optar a un progreso flagrante.

Noticias relacionadas

Los Bomberos de Aranda dan la sorpresa en la plaza del Trigo durante el Sonorama

Los Bomberos de Aranda dan la sorpresa en la plaza del Trigo durante el Sonorama

Siloé conquista de noche y de día al público de Sonorama

Siloé conquista de noche y de día al público de Sonorama

Arranca el universo musical de Sonorama con 30.000 asistentes

Arranca el universo musical de Sonorama con 30.000 asistentes

Jueves en Sonorama: más de 40 conciertos y 38.000 personas en pie

Jueves en Sonorama: más de 40 conciertos y 38.000 personas en pie

Lo hace apoyando las comunicaciones en el medio rural, entendiendo el transporte como motor de la cultura, el turismo, la economía y el desarrollo. Desde sus inicios, la Asociación Art de Troya, organizadora del festival, dejó constancia de su firme apuesta por su tierra. De hecho, siempre defendió la organización de Sonorama como una fórmula para dinamizar, con calidad, la vida estival, poniendo a Aranda de Duero y su comarca en el mapa de los lugares que merecen la pena ser visitados.

Una vieja demanda

La exigencia de reapertura de la línea del Ferrocarril «Directo» no es nueva en Aranda. Por desgracia, desde hace ya más de una década, cuando en 2011 se produjo un desprendimiento en un túnel en Somosierra que interceptó la línea en el tramo Colmenar Viejo-Aranda, diferentes movimientos ciudadanos han reivindicado su revitalización, hasta el momento sin resultados. Recientemente sendas manifestaciones con casi 20.000 manifestantes salieron a las calles a exigir la apertura.

La línea ahorraría 90 km en todos los tráficos de mercancías sur-norte de España, y aportaría un servicio comercial para los vecinos de la zona, así como la potenciación del turismo. Todo ello en un momento en el que Aranda de Duero lleva más de diez años sin servicio ferroviario hacia Madrid. Circunstancia que no sólo afecta a esta comarca burgalesa, sino también a la Sierra Norte de Madrid, poblaciones del Nordeste de Segovia, del Valle del Arlanza, y de la provincia de Burgos, sufriendo la lacra de la despoblación; por los que transcurre la línea férrea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde una vivienda de madrugada en el barrio de Burgos de Villímar
  2. 2 Los Bomberos de Aranda dan la sorpresa en la plaza del Trigo durante el Sonorama
  3. 3 La salida de carretera de un coche con varias vueltas de campana deja un herido en Burgos
  4. 4 El pueblo abandonado de Burgos con tumbas saqueadas, huesos al descubierto y un pasado que resiste al olvido
  5. 5 Siloé conquista de noche y de día al público de Sonorama
  6. 6 Diez muertes en seis meses: crece la preocupación en Burgos por las condiciones laborales
  7. 7 Los 15 enclaves de la provincia de Burgos que tienen sello de excelencia
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9 Estos son los mejores puntos de Burgos para ver la lluvia de estrellas
  10. 10 Herido un motorista tras una colisión con un coche en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Sonorama se implica y pide la reapertura del Tren Directo y la mejora de comunicaciones en el medio rural

Sonorama se implica y pide la reapertura del Tren Directo y la mejora de comunicaciones en el medio rural