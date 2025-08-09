Los Bomberos de Aranda dan la sorpresa en la plaza del Trigo durante el Sonorama Han tenido que acudir a recolocar elementos del escenario que se habían desprendido y, cuando han acabado su tarea, han sido ovacionados por el público que ya llenaba el espacio de conciertos gratuitos

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:15

El calor apretaba fuerte en la mañana del sábado en la plaza del Trigo de Aranda de Duero. Aunque no habían comenzado los conciertos, la gente ya empezaba a llenar el espacio sin saber que aún les esperaba otra sorpresa: los Bomberos de Aranda.

Los Bomberos de Aranda en la plaza del Trigo durante el Sonorama. BC

La lona del escenario que acoge los conciertos gratuitos y celebrados en el centro de Aranda del festival Sonorama Ribera se ha caído. Se ha optado por llamar a los Bomberos para que, con sus medios, la colocaran con celeridad para poder seguir con el festival que estos días abarrota esta ciudad de Burgos.

Cuando los Bomberos han colocado los elementos del escenario que se habían desprendido con su cambión autoescala como ayuda, no ha faltado la ovación por parte del público que se encontraba en la plaza. Ovación, aplausos y gritos de apoyo y agradecimiento como: «¡Escenario principal!».

