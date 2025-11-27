El proyecto del arroyo de Villatoro se amplía pero terminará antes de que acabe 2025 Se mantiene el presupuesto inicial, aunque se amplía la actuación varios metros desde el final de este barrio de Burgos hasta el inicio del polígono industrial

La obra del encauzamiento y de la impermeabilización del terreno por el que discurre las aguas subterráneas de arroyo de Villatoro se van a ampliar desde el final del barrio hasta el inicio del polígono industrial de Villalonquéjar. Así lo ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno de Burgos, Andrea Ballesteros.

De esta manera, se va a proceder a la «modificación del proyecto» de captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro. La ampliación no requerirá incremento presupuestario y se mantiene en 700.367 euros, bajo ejecución de la empresa Herrero Temiño, con la previsión de finalizar a finales de diciembre de este año.

Ballesteros ha recordado que a finales de septiembre se aprobó el anexo del plan de seguridad y salud de esta intervención, cuyo objetivo es «encauzar e impermeabilizar» el terreno afectado por aguas subterráneas para evitar humedades y grietas en las viviendas.

Tras recibir la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), se ha procedido a la ejecución de una obra muy demandada por el vecindario. Y por fin parece ver el final tras muchos años de reclamaciones del barrio de Villatoro de Burgos. Una zona de la ciudad que verá en pocos meses cómo queda mejor conectado con la ciudad a través de una senda peatonal y ciclista.

Protección Civil

En la sesión de la Junta de Gobierno también se ha adjudicado la reforma y adaptación de la sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. El contrato se ha asignado a Hermano Rubio – Grupo Constructor Herce por 1.301.767 euros y contempla obras en el edificio con acceso por la calle Juan Bravo.

La intervención permitirá ampliar espacios en la planta baja «para vehículos y habilitar nuevas zonas de trabajo» de la agrupación en la primera planta del edificio del barrio de Río Vena. El inicio de las obras está previsto para 2026.

Además, el Gobierno local ha aprobado iniciar el expediente para adquirir un inmueble destinado al Archivo Municipal, situado en la calle Federico Olmeda, 28. El inmueble se utilizará para la documentación reciente, mientras que el Archivo de Castilfalé continuará dedicado a los fondos históricos. El proyecto de presupuestos de 2026 incluye una partida para su reforma, con el fin de corregir las deficiencias actuales. La compra del nuevo edificio rondará los 1,7 millones de euros.

Sobre las actuaciones previstas en el Archivo de Castilfalé, Ballesteros ha indicado que el presupuesto ascenderá a 250.000 euros, que se incorporarán a las partidas de 2026.

