El Ayuntamiento de Burgos no renuncia a celebrar la Fiesta de la Cecina de San Pedro de la Fuente Desde participación ciudadana se asegura que va a continuar la fiesta, la haga la asociación de vecinos u otra organización

Julio César Rico Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Una de las fiestas más arraigadas en el barrio de San Pedro de la Fuente, la fiesta de la cecina, va a tener continuidad pese a qué la Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, colectivo encargado de hacerlo, renunció hace unas semanas debido al retraso en el cobro de las subvenciones municipales.

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha confirmado que el Consistorio va a continuar con esta celebración popular. Se trata actos reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Regional que para el Ayuntamiento de Burgos es una obligación mantener. Las fechas en las que se celebra son en torno a la Cátedra de San Pedro, el 22 de febrero.

López, a indicado, que más allá de que sea la asociación de vecinos u otra organización, el barrio valoró la posibilidad que el propio Ayuntamiento de Burgos la lleve a cabo o que otras organizaciones del entorno se encargaran de hacerlo.

De esta manera, tras las conversaciones mantenidas con los colectivos vecinales, López ha anunciado que la fiesta «se va a celebrará» ya que exite interés en llevarlas a cabo. Se trata de una celebración que hace un par de ella fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Retrasos en los pagos y subvenciones

El problema de retraso en el cobro de las ayudas municipales, causa que precipitó que la asociación de vecinos renunciar a la organización de este evento, es un perjuicio que sufren otras muchas asociaciones y peñas de la ciudad. En este caso, la Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas fue requerida por el Ayuntamiento de Burgos a presentar varias veces la documentación.

Por lo que se refiere a las subvenciones de este año, conforme a lo que está presupuestado para este fin, el Ayuntamiento de Burgos ha distribuido los 73.000 euros de subvenciones entre las diferentes asociaciones peñas y organizaciones que se dedican a preparar las fiestas de los barrios.

Se ha procedido «dividiendo la cuantía total» entre el número de puntos otorgados a cada entidad, ha recordado López, quien ha mantenido reuniones con todas las que solicitaron aclaraciones. Cada entidad ha sido evaluada «según los criterios establecidos», ha señalado el edil

López ha recordado que el reparto se realiza bajo un modelo de «concurrencia competitiva», que exige la valoración técnica de los proyectos y la puntuación otorgada por un tribunal independiente.

Juan Yagüe

Otro asunto que también levantó polémica hace unos meses fue la posibilidad de que una asociación que lleva el nombre de un general franquista como es el caso de Juan Yagüe se integrará en determinados colectivos vecinales de la ciudad.

López ha informado de que finalmente, la asociación de vecinos Juan Yagüe será incluida dentro de la Junta de Distrito Oeste, después de que la Junta de Castilla y León autorizará el uso de este nombre. Se trata de una organización que cuenta con 205 socios y que ha designado a un titular y a un suplente para esta tarea.