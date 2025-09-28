Muere Jesús López Sobrino, el sacerdote burgalés que fue director en RTVE de 'El Día del Señor'

Julio César Rico Burgos Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:42 | Actualizado 16:05h. Comenta Compartir

Hace unas horas fallecía en Burgos a los 83 años de edad el sacerdote Jesús López Sobrino, uno de los rostros televisivos de los años 90 del siglo pasado, cuando dirigía la sección religiosa de RTVE.

Jesús López Sobrino nació en Aranda de Duero el día de Navidad de 1941. Estudió Teología en los semanarios de El Burgo de Osma y Burgos; por entonces Aranda pertenecía a la diócesis soriana. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1964 y ejerció su ministerio en Villamayor de los Montes y en la parroquia de San Esteban, de Burgos capital.

Cofundador de la Coral de Cámara San Esteban, desempeñó durante muchos años labores periodísticas como colaborador habitual en prensa, radio (RNE y COPE) y televisión, como director del programa El Día del Señor, de TVE, retransmitiendo la misa y procesiones de Semana Santa, con sus comentarios, desde Bruselas, Roma y República Dominicana, así como desde numerosas provincias españolas.

López Sobrino fue una de las primeras voces de Radio Popular de Burgos, donde fue llevado por Ambrosio Rebollo, que le inició en las ondas

Pero donde realmente López Sobrino creó escuela y fue maestro para muchos periodistas que ejercían su labor en el ámbito religioso fue al frente de los programas de TVE, en los que colaboró y los que dirigió, como es el caso de El Día del Señor.

En una entrevista concedida, López Sobrino aseguraba en 2019 que compaginar parroquias y medios de comunicación «siempre ha sido un complemento estupendo» para desarrollar su función como sacerdote y llevar la Palabra de Dios a los demás.

El funeral para el descanso de Jesús López Sobrino se celebra este lunes 29 de septiembre en el tanatorio de San José de Burgos a las 15:45 horas. La dirección, administración y redacción de BurgosConecta muestra su cercanía y pésame a la familia, amigos y compañeros del fallecido. Descanse en paz.