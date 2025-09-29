BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 29 de septiembre
José Manuel Gómez Aparicio, recientemente fallecido. PP Burgos
Obituario

Muere Chema González, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos

Se va una buena persona, muy cercana y afable, de sonrisa perenne, defensor de los valores del PP y al servicio de los demás

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:12

El PP de Burgos llora el fallecimiento de José Manuel Gómez Aparicio. Lo hace con el dolor de despedir de esta vida a un hombre bueno, de sonrisa abierta y con un talante enorme. Así le definen quienes han convivido con él en los últimos años. Pertenece a esa generación que impulsó el Partido Popular de Burgos

No solamente fue un hombre entregado a la política de partidos, sino también al ámbito social y cultural. Fue presidente durante años del La Unión Artesana donde también le recuerdan con cariño.

Alumno de los Maristas, forjado en la educación humanista cristiana, desembocó en el PP de la mano de coetáneos suyos afiliados populares, como Ignacio Marín o César Rico, ambos ya retirados ya de la política que durante décadas estuvieron en la primera línea de la militancia popular.

Pero Chema siempre quiso estar al margen de protagonismos, aunque todos le han reconocido el gran trabajo que realizó siendo gerente provincial del PP de Burgos. Sustituyó a Juan Carlos Vivar hace ya unos años y desde entonces ejercía como tal en la sede de calle de las Calzadas.

La tarde del lunes 29 de septiembre, el Partido Popular colgaba un mensaje en la red social X en la que decía: «Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento de, nuestro «Chema» que durante tantos años fue gerente provincial del PP de Burgos. Siempre entregado a la tarea con buen ánimo y una sonrisa para todos los que compartimos trabajo con él. Descansa en paz, amigo».

El sepelio por la muerte de Chema Gómez Aparicio se celebrará este martes 30 de septiembre en el Tanatorio San José. La dirección, administración y redacción de BurgosConecta se une al dolor de su esposa, hijos y nieta, así como amigos y allegados y compañeros del PP y de todas las facetas de su vida. Que en paz descanse.

