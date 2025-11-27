Muere el arzobispo emérito de Burgos Francisco Gil Hellín a los 85 años

Julio César Rico Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

La diócesis de Burgos lamenta la muerte del que fuera arzobispo durante 13 años, desde mayo de 2002 a 2015 cuando renunció al episcopado por llegar a la edad de 75 años, momento de la jubilación efectiva del sacerdocio y del servicio de obispo. Gil Hellín falleció este jueves a los 85 años de edad.

Aun arrastrando fama de hombre distante y muy conservador, se mostró cercano y amable con todas las comunidades que visitaba, fueran parroquias y conventos de religiosas o religiosos.

Recordado en Burgos por una etapa de transición, le hubiera tocado poner en marcha las Constituciones Sinodales que fueron aprobadas en 1998 por su antecesor Santiago Martínez Acebes. Sin embargo, no fue un obispo que se caracterizara por dar más protagonismo a los laicos y por impulsar una sinodalidad efectiva y esas pautas que los cristianos de Burgos se dieron a sí mismos para vivir la Iglesia local, se quedaron sin llevar a cabo.

Su capilla ardiente se instalará el sábado en el Palacio Arzobispal a las 09.00 horas para que a las 17.30 horas se celebre la misa funeral de Adviento, con el cuerpo del arzobispo para posteriormente celebrar el rito exequial y su entierro en la capilla de Santa Ana.

Antes, este viernes a partir de las 08.00 horas, se le honrará en su diócesis natal, en la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal de la Diócesis de Cartagena. A las 16:30 horas, se celebrará una eucaristía de 'corpore insepulto', que presidirá el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca, en la Catedral de Murcia. Tras ella, el cuerpo de Gil Hellín llegará a Burgos.

Gil Hellín nació en La Ñora (Murcia) el 2 de julio de 1940. Hizo sus estudios de Teología en Murcia y Roma. Donde obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana.

Antes de llegar a Burgos fue canónigo penitenciario de Albacete y en Valencia; subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede y profesor de Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y en Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y Familia. Juan Pablo II le nombró secretario del Pontificio Consejo para la Familia en 1996 y obispo titular de Lárnaca.

En mayo de 2002, tomó posesión de la diócesis después de que Juan Pablo II le nombrara arzobispo de Burgos, que abandonó hace ahora diez años. Como hitos del pontificado del murciano figuran la ordenación de 22 sacerdotes, la apertura del Seminario Misionero Redemptoris Mater Santa María la Mayor de los Neocatecumenales; reinstauró el diaconado permanente en la archidiócesis y colaboró en la erección del Instituto Iesu Communio de Sor Verónica.

Se da la circunstancia de que sustituyó, siendo emérito ya, al arandino Raúl Berzosa, en Ciudad Rodrigo como administrador apostólico. La dirección, administración y redacción de BurgosConecta se une al dolor de amigos y familiares. Descanse en paz.

Temas

Obituarios