Muere José García, referente del fútbol base en Miranda

Celia Miguel Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:08

Miranda se despide de José García, fundador y alma del Club Deportivo Casco Viejo. Este domingo, 23 de noviembre, la ciudad del Ebro amanecía con la noticia del fallecimiento de uno de sus referentes deportivos más destacados: impulsor de uno de los equipos federados más emblemáticos de Miranda, José García ha fallecido a los 95 años de edad.

Natural de 'Las tres calles', García deja ahora un gran vacío en el fútbol mirandés, pero también en el vecindario que le vio crecer: la Parte Vieja. «Es una gran perdida para el club, para el barrio y para los amigos», lamentan vecinos y allegados. No en vano, este apasionado futbolero fue capaz de cumplir el sueño de un grupo de jóvenes que anhelaba la idea de un club de fútbol del que, con una dedicación incansable, logró ser presidente durante más de dos décadas.

Una trayectoria con vocación

Corría el año 1981 cuando un grupo de adolescentes con muchas ganas de jugar en una liga federada, pese a no contar con campo ni instalaciones, se toparon con la firme voluntad de José García. Aquellos jóvenes lo convencieron para liderar su proyecto, y él asumió el reto: gracias a sus gestiones logró que el recién formado C.D. Casco Viejo se inscribiera en la Federación Navarro-Riojana.

Dado que en sus inicios el club no disponía de campo propio, los jugadores del Casco Viejo hubieron de recurrir a varias instalaciones: el colegio de los Holandeses (hoy Instituto Técnico Miranda), los campos de Sagrados Corazones y los terrenos de ENCE. Aquellos vaivenes ilustraban el compromiso de José García para, pese a las dificultades, mantener viva la idea de un club de fútbol. Y lo cierto es que su impulso fue clave para obtener del Ayuntamiento los terrenos de la antigua CAMPSA, donde se construyeron finalmente las instalaciones que hoy llevan su nombre: las Instalaciones Deportivas Municipales 'José García'.

Bajo su liderazgo, el club creció. Se pasó de tener solo un equipo juvenil a una cantera con equipos en múltiples categorías. Pero el Casco Viejo fue más allá del fútbol local: se trasladó a la Federación Alavesa y, más adelante, a la Federación Castellano-Leonesa, consolidándose como un semillero deportivo de donde han emergido grandes talentos. Un ejemplo es Adriana Nanclares, guardameta del Athletic Club y de la selección española que desde muy joven impulsó su trayectoria deportiva en el club mirandés.

El legado de García

Para muchos en Miranda, y especialmente en el casco antiguo mirandés, José García era más que un dirigente: era un vecino querido que ofrecía oportunidades, espacio para crecer y un modelo de servicio. En redes sociales ya se suceden mensajes de duelo y gratitud: «Nos trató con un cariño y un respeto que nunca olvidaremos», «Una persona que deja huella en todo Miranda».

Su compromiso fue fundamental para convertir un proyecto ilusionado en una institución sólida y duradera. Hoy, su mirada se apaga, pero su legado seguirá vivo en las instalaciones que llevan su nombre y en los sueños de las futuras promesas que pasen por esas pistas. Descanse en paz, José García: su legado seguirá siendo semilla para el futuro.