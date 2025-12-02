Abre en el centro de Burgos un restaurante de comida mexicana El local ocupa el espacio dejado por Taberna Amarilla y abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre con una carta basada en productos de México y una selección de más de 80 tequilas y mezcales

Una nueva propuesta gastronómica se instalará en la calle San Lorenzo de Burgos, en el número 26. Belllaco, una taquería inspirada en los establecimientos de barrio habituales en distintas ciudades de México, abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre a las 13:00 horas.

El local ocupará el espacio en el que hasta hace unos meses funcionaba Taberna Amarilla, que cerró tras casi dos años de actividad. Este negocio ofrecía tapas, pinchos, raciones y platos burgaleses a través de servicio en sala, para llevar y a domicilio.

Belllaco abrirá con una carta centrada exclusivamente en gastronomía mexicana, con tacos, quesadillas, aguachiles y machetes elaborados con productos de origen mexicano. El local contará también con una selección de más de 80 referencias de tequilas y mezcales. El proyecto surge de dos socios que han desarrollado esta apertura a partir de su interés y amor por la cocina tradicional mexicana.

Con esta inauguración, la calle San Lorenzo de Burgos incorpora un nuevo establecimiento ligado a la restauración, en un entorno que en los últimos años ha experimentado una notable rotación de negocios. Como es la apertura de Melt, la tienda de tartas de quesoo la apertura de Carniball Smash Burger.

Este tipo de establecimientos permite a los burgaleses y visitantes acceder a la cocina de otros países sin salir de la ciudad, contribuyendo a la diversidad culinaria en la zona y ofreciendo nuevas experiencias en una calle ya consolidada como referente gastronómico.

Temas

Gastronomía

Hostelería