BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del restaurante burgalés, Bellaco NSU

Abre en el centro de Burgos un restaurante de comida mexicana

El local ocupa el espacio dejado por Taberna Amarilla y abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre con una carta basada en productos de México y una selección de más de 80 tequilas y mezcales

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:38

Comenta

Una nueva propuesta gastronómica se instalará en la calle San Lorenzo de Burgos, en el número 26. Belllaco, una taquería inspirada en los establecimientos de barrio habituales en distintas ciudades de México, abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre a las 13:00 horas.

El local ocupará el espacio en el que hasta hace unos meses funcionaba Taberna Amarilla, que cerró tras casi dos años de actividad. Este negocio ofrecía tapas, pinchos, raciones y platos burgaleses a través de servicio en sala, para llevar y a domicilio.

Noticias relacionadas

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

Un restaurante de la provincia de Burgos entra en la Guía Michelin 2026

Un restaurante de la provincia de Burgos entra en la Guía Michelin 2026

La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos

La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos

Belllaco abrirá con una carta centrada exclusivamente en gastronomía mexicana, con tacos, quesadillas, aguachiles y machetes elaborados con productos de origen mexicano. El local contará también con una selección de más de 80 referencias de tequilas y mezcales. El proyecto surge de dos socios que han desarrollado esta apertura a partir de su interés y amor por la cocina tradicional mexicana.

Con esta inauguración, la calle San Lorenzo de Burgos incorpora un nuevo establecimiento ligado a la restauración, en un entorno que en los últimos años ha experimentado una notable rotación de negocios. Como es la apertura de Melt, la tienda de tartas de quesoo la apertura de Carniball Smash Burger.

Este tipo de establecimientos permite a los burgaleses y visitantes acceder a la cocina de otros países sin salir de la ciudad, contribuyendo a la diversidad culinaria en la zona y ofreciendo nuevas experiencias en una calle ya consolidada como referente gastronómico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol
  2. 2 Activan la alerta por nevadas en Burgos este martes
  3. 3 De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
  4. 4 Herido un menor en patinete tras chocar con un coche en Burgos
  5. 5 Herida en un atropello en Burgos
  6. 6 Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos
  7. 7 Detenido en Burgos por cazar de manera irregular en un coto compartido con Palencia
  8. 8 Arrestado por tráfico de drogas tras un intercambio en un parque de Burgos
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos
  10. 10 Detenido por robar 3.000 euros a un vecino de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Abre en el centro de Burgos un restaurante de comida mexicana

Abre en el centro de Burgos un restaurante de comida mexicana