1 Diogo Moreira
2 Manuel González
+00:00:01.218
3 Izan Guevara Bonnin
+00:00:04.125
4 Arón Canet
+00:00:07.257
5 Albert Arenas Ovejero
+00:00:07.999
6 Iván Ortola
+00:00:08.405
7 Barry Baltus
+00:00:08.809
8 Joe Roberts
+00:00:09.211
9 Jake Dixon
+00:00:09.630
10 Collin Veijer
+00:00:10.037
11 Ayumu Sasaki
+00:00:10.465
12 Adrián Huertas
+00:00:10.827
13 Senna Agius
+00:00:11.302
14 Darryn Binder
+00:00:11.639
15 Filip Salac
+00:00:12.036
16 Alonso López
+00:00:12.436
17 Tony Arbolino
+00:00:12.846
18 Zonta van den Goorbergh
+00:00:13.305
19 Daniel Muñoz
+00:00:13.653
20 Mario Suryo Aji
+00:00:14.063
21 Yuki Kunii
+00:00:14.482
22 Unai Orradre
+00:00:14.876
23 Jorge Navarro
+00:00:15.260
24 Celestino Vietti
+00:00:15.656
25 Alex Escrig
OUT
26 Daniel Holgado
OUT
27 David Alonso
OUT
28 Marcos Ramírez
OUT