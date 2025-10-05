1 Pedro Acosta
2 Fermín Aldeguer
+00:00:00.177
3 Luca Marini
+00:00:00.501
4 Raúl Fernández
+00:00:00.775
5 Alex Rins
+00:00:02.100
6 Fabio Quartararo
+00:00:02.388
7 Álex Márquez
+00:00:02.733
8 Brad Binder
+00:00:02.972
9 Miguel Oliveira
+00:00:03.262
10 Jack Miller
+00:00:03.262
11 Franco Morbidelli
+00:00:03.815
12 Fabio Di Giannantonio
+00:00:04.127
13 Enea Bastianini
+00:00:04.380
14 Johann Zarco
+00:00:04.660
15 Somkiat Chantra
+00:00:04.944
16 Francesco Bagnaia
+00:00:05.256
17 Joan Mir Mayrata
OUT
18 Marc Márquez
OUT
19 Marco Bezzecchi
OUT