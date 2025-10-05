Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 6/27
Pedro Acosta

1 Pedro Acosta

Fermín Aldeguer

2 Fermín Aldeguer

+00:00:00.177

Luca Marini

3 Luca Marini

+00:00:00.501

Raúl Fernández

4 Raúl Fernández

+00:00:00.775

Alex Rins

5 Alex Rins

+00:00:02.100

Fabio Quartararo

6 Fabio Quartararo

+00:00:02.388

Álex Márquez

7 Álex Márquez

+00:00:02.733

Brad Binder

8 Brad Binder

+00:00:02.972

Miguel Oliveira

9 Miguel Oliveira

+00:00:03.262

Jack Miller

10 Jack Miller

+00:00:03.262

Franco Morbidelli

11 Franco Morbidelli

+00:00:03.815

Fabio Di Giannantonio

12 Fabio Di Giannantonio

+00:00:04.127

Enea Bastianini

13 Enea Bastianini

+00:00:04.380

Johann Zarco

14 Johann Zarco

+00:00:04.660

Somkiat Chantra

15 Somkiat Chantra

+00:00:04.944

Francesco Bagnaia

16 Francesco Bagnaia

+00:00:05.256

Joan Mir Mayrata

17 Joan Mir Mayrata

OUT

Marc Márquez

18 Marc Márquez

OUT

Marco Bezzecchi

19 Marco Bezzecchi

OUT

El evento aún no ha comenzado.