Final Álvaro Carpe termina hoy con malas sensaciones. Después de ser segundo en Tailandia, hoy se ha visto obligado a abandonar tras sufrir una caída en el tramo final de la carrera, cuando marchaba en el grupo cabecero y aspiraba también a terminar hoy en el cajón. Final Ángel Piqueras se ha convertido en el primer español que logra la victoria en el Gran Premio de Argentina de Moto3 desde que lo lograra Sergio García en la edición de 2022. Final José Antonio Rueda ha sido tercero y se mantiene en el primer puesto en la clasificación de pilotos. Si no se puede ganar, hay que ir consiguiendo el mayor número de puntos posibles porque es de vital importancia de cara a la lucha por el título. Final Adrián Fernández ha conseguido el segundo puesto y, con dos podios en dos carreras, se consolida como una de las principales bazas para pelear por el título esta temporada. 18 Ángel Piqueras ha conseguido la segunda victoria de su trayectoria tras lograr la primera en el Gran Premio de San Marino de 2023. Tras ser 12º en la primera carrera de la temporada, el piloto de Ayora se mete de lleno en la lucha por el título. 18 Con Piqueras logrando, en principio, la primera posición. Adrián Fernández ha sido segundo y José Antonio Rueda termina hoy en la tercera plaza. 18 Pero ojo porque la victoria de Ángel Piqueras puede estar en entredicho porque ha podido pisar fuera de la pista. Los comisarios tendrán que evaluar la acción. 18 PIQUERAS PRIMERO !!! Y segundo Rueda. Bertelle cae a la tercera posición. Vaya vuelco está dando la carrera. 18 Taiyo Furusato ha perdido algo de fuelle y cae hasta el 5º puesto. 18 CAÍDA DE ÁLVARO CARPE !!! Fue segundo en la primera carrera de la temporada y hoy estaba también peleando por terminar en los primeros puestos, pero no ha podido ser. 18 ÚLTIMA VUELTA !!! Matteo Bertelle sigue con cinco décimas de ventaja y tiene la victoria en su mano. 17 Marca vuelta rápida Ángel Piqueras !!! Y accede al tercer puesto. Veremos porque Bertelle sigue escapado, ajeno a toda la pelea que se vive por detrás. 16 Matteo Bertelle está rompiendo la carrera y cuenta con cuatro décimas de ventaja con respecto a Taiyo Furusato. Tiene que reaccionar atrás porque el italiano se marcha solo. 16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Lidera Bertelle y el que le sigue es un Taiyo Furusato que no se puede despistar porque el italiano rueda ahora con un ritmo endiablado. 15 Hoy si, Matteo Bertelle, el piloto de la pole position, está consiguiendo llevar a la carrera las buenas sensaciones que ha ofrecido a lo largo de los cronometrados del fin de semana y aspira a conseguir hoy la primera victoria de su trayectoria. 14 Se intenta consolidar ahora Matteo Bertelle en la primera posición, pero el que está dando espectáculo ahora en pista es un Álvaro Carpe que avanza hasta la tercera posición. 14 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Parece que se han venido un poco abajo las dos motos del equipo Leopard Racing, con Adrián Fernández rodando en la 5ª posición, mientras que ahora David Almansa no pasa de la 7ª- 13 AL SUELO MARCOS URIARTE !!! Abandona la prueba. Una de las pocas incidencias que hemos visto en una carrera que está siendo de guante blanco. 12 Y ahora Matteo Bertelle cierra el círculo !!! El piloto de la pole vuelve a la primera posición tras protagonizar una carrera de idas y venidas. 12 No lo habíamos comentado hasta el momento, pero Valentín Perrone, el único piloto argentino en la parrilla de Moto3, milita de momento en la 12ª posición en el Gran Premio de su país. 11 PRIMERO TAIYO FURUSATO !!! Enésimo cambio de líder en esta carrera y es ahora Adrián Fernández el piloto que sigue sus pasos. Todo muy abierto en esta primera carrera de la jornada en el circuito de las Termas de Río Hondo. 10 Retoma de nuevo el liderato David Almansa y lo cierto es que está demsotrando una madurez tremenda en una carrera en la que parece ser el piloto más sólido. 9 Abandona David Muñoz. Vaya carrera. Salió último, desde el pit line, debido a una sanción. No ha conseguido remontar prácticamente nada y se ha tenido que bajar de la moto debido a problemas mecánicos. 9 PRIMERO ADRIÁN FERNÁNDEZ !!! Lidera por primera vez en esta carrera el piloto madrileño, otro de los llamados a pelear por el título esta temporada y que ya fue tercero en el circuito de Chang, en la primera carrera del curso. 8 Lleva ya varias vueltas en cabeza David Almansa. El piloto de Argamasilla de Calatrava ha conseguido abrir un pequeño hueco con respeco a Adrián fernández, pero nada significativo. 8 Dominan las dos máquinas del equipo Leopard Racing !!! Primero David Almansa y segundo Adrián Fernández. 7 Y carrera de menos a más para Adrián Fernández. El piloto de San Martín de la Vega ha superado tanto a Riccardo Rossi como a Matteo Bertelle y ahora escala hasta la tercera posición. 6 Pasito al frente de un José Antonio Rueda que se asienta en la segunda posición, mientras que Matteo Bertele parece recuperarse después de una discreta salida y ahora se sitúa en la tercera plaza. 6 Sigue David Almansa ocupando la primera plaza y es capaz ahora de consolidar ese liderato. El piloto del equipo Leopard Racing aspira a conseguir hoy la primera victoria de su trayectoria. 5 Vaya locura de carrera !!! Piqueras cae hasta la 9ª posición de repente y Álvaro Carpe, que llegó a liderar también la carrera anteriormente, ahora no pasa de la 8ª posición. 5 No ha podido Piqueras consolidar su adelantamiento y ahora David Almansa recoge el testigo para hacerse con la primera posición. 4 PRIMERO ÁNGEL PIQUERAS !!! Si antes lo decíamos, con apenas dos movimientos ha mejorado siete posiciones hasta situarse como líder de la carrera en este momento. 4 Tampoco se muestra demasiado cómodo Ángel Piqueras en este primer tramo de carrera, aunque ahora justo hace una maniobra enorme y pasa a la 4ª plaza. 3 Baile constante de posiciones en este primer tramo de la carrera. Este es uno de los circuitos más anchos del Mundial de motociclismo y eso hace que se favorezcan los adelantamientos. 2 Por su parte, Matteo Bertelle se tiene que conformar con la 5ª posición tras perder varios puestos en la salida. El italiano salía desde la pole y se ha mostrado incapaz de mantenerse en ese primer puesto. 2 PRIMERO ÁLVARO CARPE !!! Ya dio la sorpresa al ser segundo en la primera carrera en Tailandia y hoy aspira de nuevo a todo. Esta es, recordemos, su primera temporada en Moto3. 1 Por su parte, José Antonio Rueda, ganador hace dos semanas en Tailandia, se ha situado ya en la tercera posición. 1 Primero David Almansa !!! Seguido de un Álvaro Carpe que está empeñado en ser una de las grandes sensaciones en este tramo inicial de la temporada. 1 Ryusei Yamanaka se hace con el liderato tras realizar una espectacular salida !!! Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka completan la primera línea de la parrilla de salida, mientras que David Almansa arranca desde la 4ª plaza. Hoy sale desde la pole Matteo Bertelle tal y como ocurriera en Tailandia, en la primera carrera de la de temporada. Habrá que ver si es capaz hoy de aguantar en la carrera en las primeras posiciones y aspirar a terminar en el podio después de que fuera 5º en el circuito de Chang. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, José Antonio Rueda se llevó la primera victoria de la temporada y hoy, saliendo desde la 5ª posición, será un día para demostrar que esa victoria en el sudeste asiático no fue una mera casualidad. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 16:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 17:15 horas se pone en marcha la de Moto2, mientras que el semáforo se pondrá en verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 19:00 horas. En Moto3, José Antonio Rueda se llevó la primera victoria de la temporada, por delante de un Álvaro Carpe que fue una de las grandes sensaciones consiguiendo un meritorio segundo puesto en la que fue solo su segunda carrera en la categoría. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Manu González marcó la pauta en la primera carrera del curso, dominando con enorme autoridad durante la práctica totalidad del fin de semana. Hoy comienza desde la pole Marc Márquez, la segunda de la temporada y ya en este año lleva el mismo número de poles que las conseguidas en el año 2024 al completo. A nivel histórico, esta es la 68ª presencia en la pole position del ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team, más que ningún otro piloto a lo largo de la historia. Vemos que Alex Márquez ha comenzado la temporada a un enorme nivel y parte como uno de los grandes favoritos para hacerse al menos con un nuevo puesto en el cajón. El piloto del equipo Gresini Racing ya terminó en el podio en su última participación en el Gran Premio de Argentina en 2023 y el circuito de Las Termas de Río Hondo puede ser el primero en el que consiga dos presencias en el cajón en su trayectoria en MotoGP. Ayer en el Sprint se repitieron exactamente los mismos resultados que los registrados en el pasado Gran Premio de Tailandia y Márquez logró su segunda victoria en las carreras cortas del sábado de forma consecutiva, con Alex Márquez ocupando la segunda plaza y la tercera fue para Pecco Bagnaia. El piloto de Turín ha conseguido terminar en el podio en sus siete últimas carreras de MotoGP y si lo consigue en el próximo Gran Premio de Argentina igualará su mejor racha hasta el momento en la clase reina (ocho en dos ocasiones diferentes). De hecho, Bagnaia fue 16º en su última participación en el Gran Premio de Argentina en 2023. Excluyendo abandonos, es su segunda peor clasificación final en su trayectoria en MotoGP (solo superada por el 17º puesto en el Gran Premio de Alemania de 2019). Tras ser tercero en la primera carrera de la temporada, Francesco Bagnaia siente ya la presión de no dejar que Márquez aumente demasiado la renta al frente de la clasificación de pilotos, por lo que está obligado a firmar un buen resultado en un trazado que no se le ha dado del todo bien tradicionalmente. Y lo cierto es que el historial del piloto de Cervera en carreras disputadas en América invita a pensar en que hoy es uno de los claros aspirantes a la victoria. No en vano, ha ganado en 14 de los 20 Grandes Premios en MotoGP que ha disputado en el continente americano (siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Argentina, tres en el GP de Indianápolis y una en el GP de Estados Unidos). Marc Márquez ya es el piloto más laureado en el Gran Premio de Argentina en 500cc/MotoGP (tres, igual que Mick Doohan) y tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto que logre cuatro victorias. Después de su exitoso estreno en el Gran Premio de Tailandia, Marc Márquez aspira hoy a conseguir dos victorias en las dos primeras carreras de la temporada por primera vez desde 2014. Del mismo modo, sería el primer piloto que logra dos victorias en sus dos primeras carreras con el Ducati Lenovo Team, en la máxima categoría.