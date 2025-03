Volver al inicio Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles. Alex Rins comienza en la 12ª posición, Fermín Aldeguer lo hace en la 14ª, Raúl Fernández en la 18ª y Maverick Viñales en la 20ª. Marco Bezzecchi se erige como la primera Aprilia en esta carrera. El piloto italiano, que hoy comienza en la 9ª plaza, logró la primera de sus tres victorias en MotoGP en el Gran Premio de Argentina de 2023 y, aunque no parece demasiado probable, tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto que logra dos victorias consecutivas en esta carrera desde Mick Doohan en 1998 (tres consecutivas). Estaremos muy atentos también al desempeño de Joan Mir en esta carrera. El balear fue 8º ayer en el Sprint, su mejor resultado en este tipo de carrera y hoy comienza en la 10ª posición de la parrilla de salida, el mejor desde que comenzara en la 5ª posición en el Gran Premio de la India de 2023. Fabio Quartararo comienza en la 7ª posición y parece que Yamaha se encuentra en disposición de dar un pequeño salto de calidad en esta carrera. ACOSTA, PREPARADO PARA LA REACCIÓN. El piloto murciano arranca la carrera desde la 5ª posición y tratará de revertir su mal comienzo de año y es que Acosta fue 19º en la primera carrera de la temporada. Excluyendo abandonos, es su peor resultado hasta el momento en MotoGP, aunque el piloto español nunca ha enlazado dos carreras consecutivas sin puntuar en la máxima categoría. JOHANN ZARCO, PRIMERA VEZ EN PRIMERA LÍNEA CON HONDA. El piloto francés logra salir por primera vez en primera línea desde que se uniera al equipo LCR Honda Castrol en 2023 y es la primera vez que comienza en primera línea (también tercero) en el Gran Premio de Valencia de 2023. Alex Márquez y Johann Zarco completan la primera línea en la parrilla de salida. Mientras que Francesco Bagnaia comienza la carrera en la 4ª posición. Hoy comienza desde la pole Marc Márquez, la segunda de la temporada y ya en este año lleva el mismo número de poles que las conseguidas en el año 2024 al completo. A nivel histórico, esta es la 68ª presencia en la pole position del ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team, más que ningún otro piloto a lo largo de la historia. ALEX MÁRQUEZ, A CONFIRMAR SENSACIONES EN ARGENTINA. El piloto del equipo Gresini Racing ya terminó en el podio en su última participación en el Gran Premio de Argentina en 2023 y el circuito de Las Termas de Río Hondo puede ser el primero en el que consiga dos presencias en el cajón en su trayectoria en MotoGP. Vemos que Alex Márquez ha comenzado la temporada a un enorme nivel y parte como uno de los grandes favoritos para hacerse al menos con un nuevo puesto en el cajón. Ayer en el Sprint se repitieron exactamente los mismos resultados que los registrados en el pasado Gran Premio de Tailandia y Márquez logró su segunda victoria en las carreras cortas del sábado de forma consecutiva, con Alex Márquez ocupando la segunda plaza y la tercera fue para Pecco Bagnaia. PECCO INTENTARÁ MANTENER SU IMPONENTE RACHA DE PODIOS CONSECUTIVOS. El piloto de Turín ha conseguido terminar en el podio en sus siete últimas carreras de MotoGP y si lo consigue en el próximo Gran Premio de Argentina igualará su mejor racha hasta el momento en la clase reina (ocho en dos ocasiones diferentes). BAGNAIA NO GUARDA UN BUEN RECUERDO DE LAS TERMAS. El piloto transalpino fue 16º en su última participación en el Gran Premio de Argentina en 2023. Excluyendo abandonos, es su segunda peor clasificación final en su trayectoria en MotoGP (solo superada por el 17º puesto en el Gran Premio de Alemania de 2019). MÁXIMA PRESIÓN PARA ‘PECCO’ BAGNAIA. Tras ser tercero en la primera carrera de la temporada, Francesco Bagnaia siente ya la presión de no dejar que Márquez aumente demasiado la renta al frente de la clasificación de pilotos, por lo que está obligado a firmar un buen resultado en un trazado que no se le ha dado del todo bien tradicionalmente. Marc Márquez ha conseguido la victoria en cuatro de sus diez últimas carreras en MotoGP, las mismas que en las 55 anteriores. AMÉRICA ES TERRITORIO MARC MÁRQUEZ. El historial del piloto de Cervera en carreras disputadas en América es tremendo, ganando en 14 de los 20 Grandes Premios en MotoGP que ha disputado en el continente americano (siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Argentina, tres en el GP de Indianápolis y una en el GP de Estados Unidos). MÁRQUEZ, A POR EL PÓKER DE VICTORIAS EN ARGENTINA. Marc Márquez ya es el piloto más laureado en el Gran Premio de Argentina en 500cc/MotoGP (tres, igual que Mick Doohan) y tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto que logre cuatro victorias. Del mismo modo, sería el primer piloto que logra dos victorias en sus dos primeras carreras con el Ducati Lenovo Team, en la máxima categoría. MARQUEZ ASPIRA A SU PRIMER DOBLETE EN UN ESTRENO DE AÑO DESDE 2014. Después de su exitoso estreno en el Gran Premio de Tailandia, Marc Márquez aspira hoy a conseguir dos victorias en las dos primeras carreras de la temporada por primera vez desde 2014. Después de las victorias de Ángel Piqueras en Moto3 y de Jake Dixon en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder en la carrera de MotoGP, en el plato fuerte de esta espectacular jornada de motociclismo en el Gran Premio de Argentina. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Argentina. ¿Preparados? Comenzamos…