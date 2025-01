Burgos pierde peso en la economía nacional Al cierre de 2022, Burgos aportaba el 0,78% al PIB nacional, el índice más bajo de este siglo. El PIB per cápita, a pesar de seguir por encima de la media, ha crecido mucho menos que el del conjunto de España

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 28 de enero 2025, 07:21

Burgos sigue siendo una provincia rica en comparación con el conjunto del territorio nacional, sí, pero las diferencias se van atenuando poco a poco y Burgos pierde peso dentro de la economía española de manera paulatina.

De acuerdo a los últimos datos publicados al respecto por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia cerró el ejercicio de 2022 con un producto interior bruto (PIB) de 10.721 millones de euros, lo que supone un 0,78% del PIB con el que cerró el conjunto del territorio nacional (1,373 billones de euros).

Se trata del dato más bajo de la serie histórica, que arranca en el año 2000, cuando la economía burgalesa aportaba el 0,96% al PIB nacional, un índice que no ha hecho sino descender paulatinamente desde principios de siglo y que acabó por desplomarse en 2022, cuando esa aportación bajó del 0,8% por primera vez en la historia.

Cabría analizar multitud de aristas en este sentido, incluidos los movimientos demográficos, que están íntimamente ligados a la actividad económica. Ahí entran otros posibles mecanismos estadísticos, como el PIB per cápita. Y en ese aspecto concreto, Burgos tampoco sale bien parada.

Al cierre del ejercicio de 2022, la provincia contaba con un PIB per cápita de 30.143 euros y se situaba en el décimo quinto puesto en el ranking nacional.

En cabeza, los de casi siempre: Madrid, con 39.207 euros; Álava, con 38.591; y Guipúzcoa, con 36.916. En la cola del pelotón tampoco había muchas sorpresas, con Jaén (18.860 euros), Melilla (19.501) y Córdoba (19.930).

A priori, la posición de Burgos es buena, pero hay un matiz muy importante. No en vano, y a pesar de estar todavía en el grupo de cabeza, hace no muchos años la diferencia respecto a la media nacional era muy superior. Para muestra, un botón. En 2012, el PIB per cápita de Burgos (25.468 euros) era casi un 15% más alto que el del conjunto del territorio nacional (22.160). Hoy, esa diferencia se reduce al 4,9%.

A este respecto, cabe destacar que el gap entre el PIB per cápita de Burgos y el de España en su conjunto ha oscilado desde que existen registros en torno al 10% , con varios altibajos, pero casi siempre en la parte alta de ese índice. Sin embargo, la tendencia se rompió drásticamente en 2022.

A lo largo de ese ejercicio, el PIB per cápita de Burgos se incrementó un 4,5%. Un crecimiento significativo, sin duda, que ayudó a compensar el desplome vivido en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19, pero sustancialmente inferior al incremento registrado en el conjunto de España, que cerró 2022 con un aumento del 10,2% de su PIB per cápita. Evidentemente, cualquier incremento suele ser más contenido si se parte de una posición preeminente, pero la diferencia en el crecimiento de 2022 es la que marca la situación actual de Burgos con respecto al resto del país.

Máxime si esa dinámica, acelerada en 2022, viene cimentada tiempo atrás. Ya en 2020, la economía burgalesa perdió por primera vez en la historia su convergencia con la media europea, de acuerdo a los datos de Eurostat.

Echando la vista atrás, en el año 2000, primero de la serie estadística del INE, el PIB per cápita de Burgos alcanzaba los 17.824 euros. 22 años después se ha incrementado un 69,11%, mientras que el del conjunto del territorio nacional lo ha hecho en un 80,04%. La diferencia es sensible. Y lo es más si se atiende exclusivamente a Castilla y León, cuyo PIB per cápita se la elevado en ese periodo en un 89,46%.

En este sentido, sólo Segovia presenta una evolución más contenida (un crecimiento del 63,48%) que la de Burgos desde principios de siglo, lo que ha derivado en la pérdida del histórico liderato que mantenía la provincia del Cid dentro de Castilla y León en detrimento de Soria, que cerró el ejercicio con un PIB per cápita de 31.586.

