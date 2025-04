Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 4 de abril

BURGOSconecta Burgos Viernes, 4 de abril 2025, 20:25 Comenta Compartir

1 Vuelta al medio rural El bar de un pueblo de Burgos que reabrió gracias a dos argentinos que buscaban su hogar

Paula Vanina Luna y Carlos Alberto Lorenzetti son, desde hace unos nueve meses, los nuevos vecinos de un pequeño pueblo de Burgos, Huerta de Abajo, de unos 70 habitantes censados. Son argentinos y, después de trabajar y vivir en varios puntos de España y Europa, sienten que aquí, en el medio rural burgalés, es donde han encontrado su sitio. Y su empleo. En junio de 2024 adquirieron el bar y restaurante que había cerrado.

2 Sucesos Desmantelan en Burgos una tienda de drogas que distribuía cocaína rosa a domicilio

Tras cinco meses detrás de la pista de un traficante que operaba desde su domicilio en Burgos, la Policía Nacional ha podido desmantelar un 'Drug Shop' a domicilio que estaba especializado en la distribución de drogas sintéticas a consumidores habituales. En consecuencia, se trataba de neutralizar un nuevo 'punto negro' de distribución y venta de drogas en Burgos,

3 Conciertos El artista burgalés que compartirá escenario con Rosario Flores en Burgos

Burgos es un claro ejemplo de talento, esfuerzo y pasión por la música. Así lo demuestran los numerosos cantantes, compositores e instrumentistas que componen su panorama musical. Nacho Pistacho es uno de esos jóvenes que, con arraigo a su tierra natal, ha despegado su carrera profesional desde la capital que le vio nacer.

4 Monjas cismáticas La exabadesa de Belorado declara a la jueza que no cometió delito porque no se lucró con la venta del oro

La que fuera abadesa del Monasterio de Santa María Bretonera de Belorado, Laura García de Viedma, ha declarado a la jueza de Briviesca que no hubo engaño en la venta del oro del convento y no ha existido «ánimo de lucro y no puede existir delito». Así lo ha declarado su hermano y abogado Enrique García de Viedma tras la declaración a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la ciudad burebana.

5 Industria maderera Podarán 200 hectáreas de chopos de producción en trece pueblos de Burgos

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León iniciará esta primavera la poda de 206,5 hectáreas de chopos en Burgos y Palencia. En Burgos afecta a 12 localidades y en una entidad supramunicipal. Se trata de la Comunidad de Villa y Tierra de Lerma y los municipios de Caleruega, Estépar, Melgar de Fernamental, Palacios de Riopisuerga, Riocerezo, San Mames de Burgos, Sandoval de la Reina, Santa Inés, Valtierra de Riopisuerga, Villaldemiro, Villaverde Mogina y Villavieja de Muño.

A la última Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Tragedia en la carretera Muere un hombre tras chocar su coche contra un caballo suelto en plena autopista en León

Un hombre de 49 años ha fallecido en la madrugada de este jueves después de que su turismo impactara contra un caballo en la AP-66, la autopista que une León con Asturias. El incidente, según expone el 112, tuvo lugar a las 3:27 horas en el kilómetro 141 de la AP-66, cerca de su enlace con la LE-20 para el acceso a León, en el término municipal de Valverde de la Virgen.

7 Sucesos Herida una joven de 19 años en un atropello en Burgos

Una joven de 19 años ha resultado herida este viernes por la tarde en otro atropello en Burgos capital. El suceso ha ocurrido a las 16:01 en la calle Eduardo de Ontañón, junto al parque del Hangar. El 112 recibía una llamada alertando del accidente y solicitando asistencia sanitaria para la mujer herida.

Newsletter

8 Pillado in fraganti Detenido un joven tras asaltar una vivienda en Burgos de madrugada

Un joven de 26 años ha sido detenido en Burgos tras asaltar, presuntamente, una vivienda y robar algunas de las pertenencias de sus propietarios. El suceso se producía el pasado viernes, cuando un vecino alertaba a las 5:15 horas de la madrugada de que una persona había forzado la cerradura de entrada a una vivienda del barrio de Vista Alegre.

9 Tradición Programa completo de la Semana Santa de Burgos 2025

Burgos engalana sus calles. Los cofrades retoman sus trajes y la emoción vuelve a inundar los rostros de cientos de burgaleses y cristianos. Las procesiones y tradiciones santas vuelven a retomar las vías de la ciudad con paso firme. Comienza una nueva Semana Santa.

10 Sucesos Sorprenden en Burgos a dos conductores que cuadruplicaban la tasa de alcoholemia

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra dos conductores de 32 y 41 años de edad como presuntos autores de sendos delitos contra la seguridad vial tras ser sorprendidos circulando bajo los efectos del alcohol en dos controles de alcoholemia desplegados durante el pasado fin de semana en Burgos.

El primero de ellos acaeció en la tarde del viernes 28 de marzo, cuando una patrulla que se encontraba en el kilómetro 321 de la carretera N-I (Madrid-Irún).