Ni Madrid ni Barça, pero un Primera División vendrá a Burgos en la siguiente ronda de Copa del Rey El sorteo de dieciseisavos de final será el próximo martes 9 de diciembre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Un solitario gol en la prórroga de Mario González en el, desde hace tiempo místico, minuto 116 le sirvió al Burgos CF para pasar de ronda en la Copa del Rey. Peor suerte tuvo el Mirandés, que cayó eliminado ante el Sporting de Gijón.

La victoria de los blanquinegros les sitúa en el sorteo que se celebrará el próximo martes día 9 de diciembre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol de Las Rozas. Una ronda en la que se darán cita 32 equipos de todo el país, incluidos los grandes cocos del fútbol español: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Estos cuatro clubes, hasta ahora, no habían participado en la contienda al haber formado parte de la Supercopa de España.

En total, quedan 17 equipos de Primera División, 9 de Segunda, 5 de 1ª RFEF y el Atlético Baleares de 2ª RFEF. Por como está confeccionado el sorteo, ninguno de esos cuatro grandes visitará el Plantío en la próxima ronda de la competición copera. Sin embargo, sí que lo hará cualquiera de los otros 13 equipos de la máxima categoría del futbol español, por lo que el conjunto de Ramis tendrá que hacer un gran esfuerzo para seguir adelante en la competición.

Por lo tanto, después de haber vencido al Atlético Tordesillas y a Real Zaragoza, el Burgos recibirá la visita de alguno de los siguientes equipos:

Deportivo Alavés

Real Club Deportivo Mallorca, un verdugo reciente de los blanquinegros en competición copera

Club Atlético Osasuna

Getafe Club de Fútbol

Levante Unión Deportiva

Real Sociedad

Villarreal Club de Fútbol

Elche Club de Fútbol

Rayo Vallecano

Sevilla Club de Fútbol

Real Club Celta de Vigo

Valencia Club de Fútbol

Real Betis Balompié

Uno de esos trece equipos de Primera División será el rival del Burgos CF en la siguiente ronda de la Copa del Rey. El Plantío será la sede de la ronda de dieciseisavos que se disputará entre el próximo 16 y 18 de diciembre.