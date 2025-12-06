Los números más originales de la Lotería de Navidad que se buscan en Burgos Según los loteros de la capital burgalesa, hay gente que es fiel a sus costumbres y otros que piden el número tras verlo en redes sociales

Todos los loteros coinciden en algo: la campaña de la Lotería de Navidad este año está siendo, por lo menos, similar a la del año pasado, aunque esperan el tirón de los últimos días. Desde que se empezaran a vender décimos en julio, las administraciones no han parado de dar salida a posibles premios.

Inés Santamaría, una de las propietarias del Pulpo de la Suerte, señala que «aún queda lo más grande», pero que la campaña ha ido bastante bien. Además, mucha gente se ha acercado a esta administración con la ilusión de que se repita el premio conseguido el año pasado. Según su relato, hay quien acude a su punto de venta y desea «que den otro premio».

En otros puntos de la ciudad, como en la Administración Asurmendi, queda menos lotería de la que quedaba a estas alturas el pasado año, como confiesa Sergio Asurmendi. En 'La Uno', del pleno centro de la capital burgalesa, también esperan que superen el umbral del pasado año. Así lo afirma Patricia Cáceres, administradora del local.

La tradición del 5 frente a los 'videntes' de Internet

A la hora de probar suerte, cada uno tiene sus propias teorías. Hay quien confía en el número 5, algo que desde las administraciones consultadas indican que es lo normal. La razón detrás de ello es que el 5 es el número que en más ocasiones ha resultado premiado: 32 veces. Otras terminaciones muy populares son el 7, que ha sido 22 veces el primer premio, y el 13.

El trece, el número de la mala suerte en ojos de algunos, pero que, como afirman Cáceres y Asurmendi, es prácticamente un fijo en la lotería. Además de este, el 15 y el 25 se encuentran agotados en alguna de las administraciones consultadas.

Por otro lado, el auge de pedidos según lo consultado en redes sociales es algo que ha llamado la atención en estos puntos. «Por algo que habían visto en un grupo de Facebook, nos pidieron el 05179», afirma Cáceres. También señala que otro grupo le pidió un número terminado en 68 porque lo habían visto en Internet.

88235 Número de socio del Papa Francisco en el club de fútbol San Lorenzo.

A Inés le ha ocurrido algo similar. Le han pedido combinaciones como el número del barrio de la administración, el cual ya se encuentra agotado pero que entra dentro de la normalidad. Pero también le han pedido décimos como el 88235: el número del carnet de socio del Papa Francisco del club de fútbol argentino San Lorenzo.

El turismo lotero, importante en la campaña de venta

Una de las principales razones por las que la campaña de la Lotería de Navidad comienza tan temprano es por el turismo. Mucha gente, como afirma Cáceres, se lleva la lotería de los lugares que visita durante las vacaciones de verano. «Al final, es un recuerdo de su viaje que, con algo de suerte, puede tener recompensa», opina.

«Si me puedo saltar las colas de Madrid, te lo compro aquí» Clientes del Pulpo de la Suerte

Pero también hay gente que busca precisamente lo contrario: ahorrarse el viaje. Por ejemplo, en el Pulpo de la Suerte tienen disponibles décimos de Cáceres, Lugo, Barcelona y Madrid, incluso de la famosa administración Doña Manolita. «Si me puedo saltar las colas de Madrid, te lo compro aquí» le afirman a Inés algunos clientes.

Este método puede que conlleve su recompensa, ya que, como afirma una de las propietarias de la administración, uno de los décimos premiados del año pasado era de los que vendieron de otro punto de España.