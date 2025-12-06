BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Lotería de Navidad es un momento muy esperado en las sucursales de venta. BC

Cada burgalés invertirá 143 euros en el Sorteo de la Lotería de Navidad

Así lo estima Loterías y Apuestas del Estado, que también señaló que el gasto medio por habitante el pasado año se situó en 135 euros

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:22

La suerte, aún, no está echada. Acaba de comenzar diciembre, lo que significa que hasta el próximo lunes 22 la gente todavía tiene la oportunidad de comprar un décimo para participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Esta es una fecha trascendental en el mercado de las loterías, y esta campaña viene con unas previsiones muy buenas.

En el caso de la provincia de Burgos, en este año 2025 se han consignado 51.285.400 euros en décimos. Esta cifra supone un aumento en más de 600.000 euros con respecto a lo acontecido el año pasado. Esta cifra viene mayormente justificada por el hecho de que este año se han puesto a la venta cinco series más.

Esta cifra convierte al territorio burgalés en el líder de Castilla y León de esta categoría, por delante de León (50.799.000) y de Valladolid (49.480.400). En el otro lado del espectro, Ávila es la provincia en la que menos dinero se ha consignado: 18.280.400 euros.

Si hablamos del número de décimos disponibles en la provincia, Burgos es la que de nuevo lidera la comunidad autónoma con 256.427 disponibles. De nuevo, León y Valladolid quedan por detrás del territorio burgalés, con Ávila como farolillo rojo.

En cuanto a gasto por habitante se refiere, Burgos ocupa la tercera posición a nivel nacional, donde sigue habiendo un rey indiscutible: Soria. Según Loterías y Apuestas del Estado, cada soriano se dejará 285,09 euros en participaciones en el sorteo navideño. Esto supone prácticamente el doble de lo que invertirá cada burgalés: 142,88 euros.

Burgos, la segunda provincia de España con mayor gasto por habitante en el sorteo de 2024

En cuanto a los datos facilitados por la institución de lo referente al sorteo del pasado año, cabe destacar que Burgos lideró en cuanto a dinero recaudado en Castilla y León. En total, se recogieron alrededor de las sucursales provinciales 48.403.500 euros, superando los 48.078.300 de León y los 46.235.180 de Valladolid. Esta inversión supone un crecimiento del 2% en comparación con el del año pasado.

Esto supone que, en cuanto a la venta de boletos, Burgos lideró la comunidad autónoma con 242.017,5 vendidos. El cálculo entre el dinero recaudado y los habitantes provinciales señalan también que cada burgalés invirtió 135,52 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, seis euros menos de lo que se esperaba.

En el sorteo del pasado año, en Burgos cayerón el tercer y cuarto premio, los cuales se vendieron ambos en la misma administración: El Pulpo de la Suerte, situada en la calle Las Trinas del centro de la capital burgalesa.

A pesar de estos números y de la suerte del año pasado, cada vez se ve más lejos el Gordo que pasó por la provincia por última vez en 2018, cuando se vendió un décimo ganador en la misma administración.

