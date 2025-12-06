La muestra de las puertas de Antonio López cierra la primera semana con 10.040 visitantes Tres burgaleses de Peral de Arlanza completaron la cifra redonda de 10.000 visitantes a las 18:00 horas de este viernes. El número 10.000 fue obsequiado con el libro conmemorativo

Julio César Rico Burgos Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:32 Comenta Compartir

El vicario general de la diócesis de Burgos, Carlos Izquierdo, ha informado de que la exposición de las nuevas puertas de Antonio López en la Catedral de Burgos ha llegado al visitante número 10.040 al cierre de la primera parte de la muestra expositiva, que ha tenido lugar en la tarde de este viernes. Antes, sobre las 18:00 horas, llegaba a la Catedral el visitante número 10.000. Se trata de parte de una familia, Gabriel -padre e hijo- y un primo llamado Jesús fueron los afortunados visitantes que cerraron un número tan redondo.

El presidente del Cabido de la Catedral, Félix Castro, les esperaba con un libro conmemorativo –'Las Nuevas Puertas de la Catedral de Burgos'-, en el que se explica todo el proceso creativo de las puertas de Antonio López. Estos tres miembros de la familia provenían desde Peral de Arlanza y habían llegado a Burgos para contemplar la obra expuesta en la capilla de Santiago y de San Juan Bautista

Estos 10.040 visitantes los ha alcanzado en apenas cinco días desde que el pasado domingo se abriera la exposición al público. Todo ello tras la inauguración oficial que tuvo lugar un día antes, el sábado 29 de noviembre. Durante estos días la exposición de las puertas va a permanecer cerrada y volverá a abrirse el martes día 9 de diciembre. Estará abierta hasta el 19 del mismo mes. Todo de manera gratuita.

Según los representantes del cabildo, esta cantidad de público interesado en ver las nuevas puertas, confirma la «excelente acogida que ha tenido la obra». También responsables del cabildo han asegurado que la exposición ha mantenido un flujo constante de público, sobre todo los primeros días del fin de semana, tras la instalación en el museo catedralicio de Burgos.

Han apuntado que, el hecho de contemplarlas en el entorno del museo de la catedral, fortalece la divulgación del proyecto y que las valoraciones recogidas hasta ahora son muy positivas.