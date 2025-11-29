Las puertas de Antonio López se abren al público en la catedral de Burgos Para ver la obra se entrará por la puerta de Sarmental para hacer el recorrido por la entrada al claustro alto hasta la capilla de Santiago y San Juan Bautista, en horario de turismo, hasta el 5 de diciembre y luego desde el 9 al 19

Julio César Rico Burgos Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:16

Las puertas de Antonio López pueden ser visitadas por los burgaleses y turistas que se acerquen a la Catedral a partir de este domingo 30 de noviembre. Estas puertas deben servir, no solo para contemplar el arte de un creador moderno, sino para ofrecer la oportunidad de redescubrir el primer templo gótico del mundo. Así, a partir de estas fechas, todos los burgaleses podrán contemplarlas y evaluar lo que los promotores han descrito como un proyecto «largo, complejo y de enorme valor artístico».

Hasta ahora nadie había visto las puertas, excepto quienes el Cabildo se lo permitió, y será a partir del domingo cuando el resto de la ciudadanía tendrá que hacer cola para ver este proyecto del Cabildo, nacido en el contexto del Octavo Centenario de la Catedral, como ha explicado su presidente, Félix Castro.

A lo largo de estos días, la visita será gratuita y se realizará en dos momentos diferentes del mes de diciembre. Por un lado, entre el domingo 30 de noviembre y el viernes 5 de diciembre; en un segundo momento, se abrirá entre los días 9 y 19 de diciembre; todo ello en el horario habitual de visitas turísticas a la Catedral.

Los creadores de estas esculturas y el propio Cabildo Catedralicio han proyectado paneles explicativos de todo el proceso de realización en el claustro alto de la Catedral, junto a la capilla, donde se han instalado las grandes esculturas.

Ocho siglos de diálogo

Desde el Cabildo de la Catedral, se indica que esta obra «es un diálogo con ocho siglos de historia» y una invitación a mirar el patrimonio con otros ojos. El mismo arzobispo de la diócesis, monseñor Mario Iceta, en la presentación realizada esta semana, hablaba de que estas puertas son el legado del Octavo Centenario de la Catedral, como lo fue la custodia de plata del Corpus Christi en el séptimo centenario.

La majestuosidad de este conjunto escultórico radica en conjugar «tradición e innovación», en palabras del presidente del Cabildo de la Catedral, Félix Castro. En este sentido, este monumento escultórico pretende ser «un puente que una culturas y diferentes etapas artísticas».

En los últimos meses, la Catedral de Burgos ha experimentado un nuevo empuje para abrir el templo católico a una perspectiva social y comunitaria. La Catedral ha dejado de ser un espacio exclusivamente para la oración y la celebración litúrgica, para convertirse también en un espacio turístico, que ya lo era, y ahora en un ámbito semi-comercial.

Así, en este contexto, estas puertas, en palabras de los representantes de la Iglesia de Burgos, no sustituyen nada, sino que suman; no interrumpen la historia, sino que la prolongan; y no borran el pasado, sino que lo proyectan hacia el futuro.

Las puertas de la Catedral han tenido un largo proceso de construcción desde 2018, cuando un empresario local decidió encargarlas para el Cabildo. Sin embargo, la crisis golpeó fuerte con la llegada del Covid y el mecenas tuvo que retirarse de la escena.

El propio Cabildo ha financiado el 87% del coste total, que asciende a 1.250.000 euros, mientras que el 13% restante procede de una veintena de empresas burgalesas. Las puertas, de estilo hiperrealista, pesan en total ocho toneladas y se organizan en tres grandes cuerpos dedicados a la Anunciación, la Creación y la Encarnación, unidos por un mismo escenario, «el jardín», un espacio simbólico desde el que la obra se abre a la ciudad de Burgos.

Este conjunto escultórico está formado por tres grandes bronces; cada uno tiene su escena y están inspirados en la tradición bíblica. El propio Cabildo ha resumido que cada una de ellas es un relato visual lleno de detalles: la acogida de María, la cercanía del niño Jesús y la fuerza creadora del Padre.

Rechazo

En todo este proceso, también ha habido voces discordantes. La plataforma contra las puertas de la Catedral llegó a reunir casi 80.000 firmas de personas que no están de acuerdo, bien con el conjunto artístico, bien con el modo de proceder de la Iglesia burgalesa a la hora de explicar y financiar el proyecto, o simplemente por el rechazo a que se coloquen en un lugar que podría perjudicar la continuidad de la Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad.

En cualquier caso, las puertas no se van a colocar de inmediato. El mismo arzobispo, Mario Iceta, recordaba en la presentación realizada esta misma semana que «los tiempos de la Iglesia no son los mismos que los de la sociedad» y que, por tanto, no hay prisa para ubicarlas en el lugar donde fueron destinadas, aunque, según Iceta, su vocación es que terminen en donde fueron pensadas.