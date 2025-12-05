BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

'Géiser' en Aranda de Duero, Burgos.
'Géiser' en Aranda de Duero, Burgos. BC

El gran 'géiser' que ha sorprendido a los vecinos de Aranda en plena Plaza Mayor

Este viernes por la mañana, la plaza Mayor de Aranda de Duero se despertaba con una fuente de agua procedente de una alcantarilla

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:02

Un géiser es, según el Diccionario de la lengua española, una «fuente termal intermitente, en forma de surtirdor». No son comunes en España, ni mucho menos en la provincia de Burgos, pero en la mañana del viernes los vecinos de Aranda de Duero han presenciado una de estas fuentes.

Los géiseres emiten, de forma periódica, agua caliente hacia la superficie. Se relacionan con la actividad volcánica, pero esa es otra cuestión que en la provincia de Burgos no se detecta. En cuanto al de Aranda, esta fuente improvisada ha surgido de una alcantarilla.

A primera hora de la mañana, pasadas las nueve, los vecinos de la plaza Mayor de la villa se han sorprendido. Un chorro de agua salía del suelo y ha estado «unos 20 minutos» echando agua.

Los que pasaban por allí miraban la nueva fuente sorprendidos y comentaban la novedad en tono divertido. Como si fuera «un géiser», han pensado varios arandinos que paseaban por el centro a esa hora.

Mientras la 'fuente' o el 'géiser' estaba activo, en la zona había una valla cercana y también personal del Ayuntamiento de Aranda. Unos 20 minutos más tarde de que comenzara el chorro, este ha sido detenido, dejando parte de la plaza Mayor mojada, como si hubiera nacido un río de la alcantarilla.

