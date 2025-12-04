Cinco minutos aciagos condenan al Mirandés de su competición fetiche El equipo burgalés se despide de la Copa del Rey tras perder ante el Sporting de Gijón (0-2)

El Mirandés cayó derrotado por 0-2 frente al Sporting y puso fin a su andadura en la Copa del Rey, competición que le ha proporcionado muchas alegrías a la afición del conjunto jabato en los tres últimos lustros. Los tantos de Amadou y Manu Rodríguez en apenas cinco minutos sentenciaron a los pupilos de Jesús Galván.

CD Mirandés Palomares; Hodei (Gabri, min. 88), Martín Pascual, Pica, Medrano (Córdoba, min. 62); Aarón Martín (Álex Cardero, min. 62), Marino, Barea; Varela (Chans, min. 72), Petit (Eto'o, min. 62) y Salim. 0 - 2 Real Sporting de Gijón Christian Joel; Kevin (Justin, min. 46), Pablo Vázquez, Kembo, Álex Diego; Iker Martínez, Manu Rodríguez (Enol Prendes, min. 88), Bernal, Cortés (Nacho Martín, min. 73); Amadou (Queipo, min. 73) y Caicedo. Árbitro Muñiz Muñoz (Comité aragonés). Enseñó tarjeta amarilla a Hodei, Marino, Medrano, Pica; Kembo y Kevin.

Goles 0-1 Amadou (min. 14). 0-2 Manu Rodríguez (min. 19).

Los quince primeros minutos se jugaron a lo que el equipo rojillo, con Hodei como principal novedad en el once inicial, quiso. Sin ocasiones nítidas, pero transmitiendo su intención de ir a por el partido, con varios jugadores muy móviles que querían aprovechar la oportunidad. Varela, uno de ellos, filtró un buen pase a Petit que supo interpretar muy rápidamente Christian Joel para achicar e impedir el remate.

El primer gol llegó al filo del cuarto de hora y de la forma más tonta posible. Un despeje lejano por parte de Pablo Vázquez propició el error de la defensa del Mirandés, que no se comunicó con Palomares, que abandonó su meta, y Amadou, desde el suelo, pudo tocar el balón ligeramente para sortear la salida en falso del portero jienense y poner el 0-1. Apenas había habido tiempo para digerir el varapalo cuando el Sporting anotó su segunda diana.

Tras una buena jugada por la banda izquierda, Cortés centró al área sin encontrar rematador. El despeje defectuoso por parte de Martín Pascual lo recogió Manu Rodríguez, que probó fortuna con un zurdazo mordido que apenas avanzó dos metros de su posición. Sin oposición, dispuso del tiempo para acomodar el cuerpo y conectar un derechazo cruzado que Palomares llegó a tocar, aunque sin poder desviar su trayectoria.

El doble zarpazo del cuadro de Borja Jiménez, viejo conocido de la hinchada mirandesista, hacía presagiar que la eliminatoria ya estaba vista para sentencia. Amadou, que había anotado el 0-1, tuvo poco después la oportunidad de sentenciar el choque con un remate claro que se marchó muy cerca del poste derecho de la meta defendida por Palomares.

A partir de ahí se pasó a un dominio posicional, pero estéril del cuadro rojillo, que apenas tuvo situaciones de peligro real, más allá de disparos mansos que apenas obligaron a Christian Joel a intervenir.

En la segunda mitad, el Mirandés mostró más arrojo y un ímpetu similar al de la primera mitad. Sin embargo, la sensación seguía siendo de incapacidad para trenzar jugadas con peligro real. Varela lo intentó en un par de ocasiones pero sus disparos fueron bloqueados por la defensa del cuadro asturiano y Salim, con un chut mordido, obligó a Christian Joel a repeler el balón a córner.

La última ocasión de una descafeinada segunda mitad fue para el Sporting. Queipo, que se deshizo de sus dos marcadores en la banda izquierda y se adentró en el área, chutó centrado y Palomares desvió su tiro con la pierna.

Pese a no bajar la guardia, el equipo jabato no mostró la rebeldía suficiente ante las adversidades y tras quedar fuera del torneo del KO podrá focalizar su atención en la competición liguera de ahora en adelante, donde vive una delicada situación al ocupar el penúltimo puesto.