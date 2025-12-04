BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jesús Galván: «No podemos regalar tantos goles»

El técnico valora el partido que firma el final del CD Mirandés en la Copa del Rey

ADG

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:07

El entrenador del Mirandés, Jesús Galván, hizo un resumen escueto y claro de la eliminación copera contra el Sporting en Mendizorroza: «No estaba pasando absolutamente nada en los 20 primeros minutos y nos pesaron esos dos goles tan rápidos. Estuvimos desordenados y con desequilibrio. El 0-2 fue una losa».

«Estuvimos desacertados en el pase y no encontramos soluciones. No conseguimos hacer daño al Sporting en la medida que queríamos. En las tres derrotas que llevamos (Sporting en Copa, Burgos y Málaga), encajamos dos goles muy seguidos. No podemos regalar tantos goles. Los errores tenemos que minimizarlos para que no supongan un gol en contra», confesó el técnico andaluz.

Galván destacó a los no habituales y miró al futuro: «La actitud fue buena aunque esto va de acierto y error. Hodei, para mí, ha hecho un partidazo y ha tenido una actitud encomiable. Ahora tenemos que centrarnos en el objetivo claro del club, que es salvar la categoría. A ver si Hugo Novoa puede llegar y estar en la convocatoria contra Las Palmas».

