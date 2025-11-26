El Burgos CF eleva una queja formal ante el Comité de Árbitros por las últimas actuaciones La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los dirigentes locales es la actuación del árbitro del encuentro Luis Bestard y las deficientes valoraciones realizadas desde la sala VOR

Julio César Rico Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

El Burgos CF ha presentado una queja formal ante el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la que expresa su malestar por los últimos arbitrajes que ha tenido prácticamente desde el inicio de temporada. El club de El Plantío ha expresado ante la entidad en la que están representados todos los colegiados de la categoría su disconformidad ante diferentes actuaciones. La última de ellas la que se produjo en el campo burgalés en el último partido ante el Real Racing Club.

Unas actuaciones arbitrales que, si bien aparentemente no han influido en los resultados finales de los partidos, sí han provocado algunas reacciones en la grada o en determinados sectores de la afición -injustificables a pesar de la actuación arbitral- y del propio club. No en vano Ramis afirmaba en rueda de prensa que considera «preocupantes» los arbitrajes sufridos por el Burgos CF.

Así, por ejemplo, el Burgos CF va a sufrir una nueva sanción por parte de la Liga por los insultos preferidos desde el fondo sur al árbitro del encuentro, así como a la afición rival. Baste con señalar los ocho argumentos sancionables recogidos por el árbitro en su acta y que van a acarrear una serie sanciones para el Burgos CF.

A través de la televisión se ha podido comprobar cómo algunas de las acciones que han sufrido futbolistas del Burgos CF eran merecedoras de algo más que una simple amonestación verbal. Algunas de ellas han pasado sin ni siquiera ese tipo de amonestación, como es el caso del pisotón que recibió Curro Sánchez en el partido frente a Leganés por parte de Diawara. O el que recibió Kévin Appin este domingo.

O la sanción recibida por el central del Racing Pablo Ramon, en una entrada a Fer Niño, cuando el delantero burgalesista se apretaba para enfilar el área contraria, que se quedó era una simple amonestación de tarjeta amarilla. La durísima entrada de Peio Canales a Lizancos; o bien el diferente criterio a la hora de enseñar tarjetas de algunos colegiados en varios encuentros, tanto en El Plantío como a domicilio.

Tampoco parecen de recibo ciertas expulsiones sufridas este mismo domingo. La redacción del acta del colegiado balear para nada aclara que se diera una circunstancia como para expulsar al segundo entrenador, José Manuel, Gil, como al primer responsable técnico de la plantilla, Luis Miguel Ramis. Las dos expulsiones ocurrieron y el Burgos CF acudirá a Ceuta sin sus dos principales entrenadores.

Todo ello constituye un agravio, más aún cuando se entiende que el vídeo arbitraje y la asistencia técnica de varios colegiados en la sala VOR ha de servir para ayudar al árbitro principal a impartir justicia sobre el terreno de juego.