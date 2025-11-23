El Racing frena la trayectoria de un Burgos CF poco ambicioso Un error defensivo en un saque de banda y un gol polémico de Villalibre que revisó el VAR, hunden al Burgos CF que no supo superar a su rival

Un polémico partido, con el colegiado del encuentro como protagonista, ha servido para frenar al Burgos CF en su trayectoria liguera. Y no es que el resultado fuera por la deficiente actuación del árbitro, con un desigual criterio a la hora de aplicar el reglamento con los dos equipos; fue porque el Racing fue mejor que el Burgos, aprovechó sus ocasiones y se llevó el partido defendiendo con fuerza y aprovechando los errores locales.

Burgos CF Cantero; Lizancos, Sergio (Aitor Córdoba, min 63), Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante (Mejía, min 85); David González (Mollejo, min 73), Curro (Mario, min 63), Íñigo Córdoba (Appin, min 63); y Fer Niño. 0 - 2 Real Racing Club Ezkieta; Mantilla (Facu, min 82), Castro, Pablo Ramón, Salinas; Gueye, Puerta (Sangalli, min 62); Andrés Martín (Suleiman, min 77), Canales (Aldasoro, min 82), Íñigo Vicente; Villalibre (Jeremy, min 62). Árbitro Luis Bestard Servera (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Lizancos, David, Morante, Florian y Sergio por el Burgos CF y a Pablo Ramón, Mantilla, Canales , Aldasoro yMaguette por el Racing. Expulsó al segundo entrenador del Burgos, José Manuel Gil, en el 86 de partido y al primero, Luis Miguel Ramis, en el 88.

Incidencias Partido de la decimaquinta jornada de la Liga Hypermotion disputado en Estadio de El Plantío ante 11.087 espectadores, de los cuales unos 800 eran seguidores del Racing. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia machista.

El Burgos CF comenzó el partido muy vertical y con presión agobiante sobre los centrales del Racing que se complicaban la vida intentando sacar el balón jugado desde atrás. Ya en el primer minuto, el equipo de Ramis tuvo las dos primeras ocasiones, con Íñigo Córdoba y Lizancos como protagonista que hicieron lucirse a Ezkieta.

Al Racing le costaba salir con la pelota controlada porque el Burgos CF le cerraba todos los espacios. Aun así, se hizo dueño del balón y lo intentó con la movilidad de Maguette en el centro del campo. Como casi siempre, al Burgos le cuesta un mundo sacar la pelota jugada desde atrás. Una mala entrega de Lizancos propició una ocasión para Andrés Martín que cedió a Villalibre que no supo jugar y perdió una buena ocasión.

La ocasión más clara para los visitantes la tuvo en el minuto 21 Andrés Martín. El delantero visitante disparó a la derecha de Ander Cantero tras culminar un contragolpe.

El Burgos pudo adelantarse gracias a un lanzamiento de falta de Curro al palo derecho de Ezkieta. Y lo que suele pasar en estos casos, los locales no acertaron con la puerta contraria y en la jugada siguiente, en un saque de esquina mal defendido por el Burgos, llegó el tanto visitante. Salinas peinó un saque de banda ejecutado por Puerta y en el segundo palo remató Maguette haciendo el 0-1 en el minuto 31.

Aturdido el Burgos CF estuvo a punto de recibir el segundo gol en una combinación entre Andrés Marín y Asier Villalibre que Cantero libró con una gran mano. Hasta el descanso, ni unos ni otros crearon ocasiones y el partido se encaminó al intermedio sin más novedad.

Los problemas defensivos en el balón parado en el Burgos CF se han dejado notar contra el Racing, especialmente en los saques de banda. En el inicio del segundo tiempo Andrés Martín engatilló un balón muerto en el área, tras un saque de banda, pero Grego Sierra despejó a córner el remate evitando el gol.

El partido se abrió a partir del 50 cuando el Burgos buscó portería. El mismo Grego Sierra cabeceó un córner a milímetros del poste de Ezkieta después de que Peio Canales errara otra ocasión para los visitantes.

La polémica llegó con el tanto de Villalibre, una jugada que el colegiado tuvo que revisarlo en la pantalla tras lo que todo el mundo, excepto el árbitro, interpretó como falta del delantero vasco del Racing. Pero el tanto subió al marcador y con media hora por delante para buscar el empate.

Ramis dio salida a Mario, Appin y Aitor Córdoba para meter piernas y velocidad y asumió más riesgos que el Racing aprovechó, más cerrado, para contragolpear. El Burgos Trató de volcarse sobre el área contraria, pero esta vez el Racing no cometió errores en defensa y el equipo de Ramis no reaccionó.

El árbitro dio diez minutos de prolongación antes de expulsar al primer y al segundo entrenador del Burgos CF, Ramis y José Manuel Gil.