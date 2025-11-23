Recoletas Burgos Caja Rural tira de galones para superar al Liceo Francés en la Copa El XV burgalés fue superior en todo el partido a los colegiales madrileños (20-42) en un nuevo formato de Copa del Rey con cuatro grupos de cinco equipos

Julio César Rico Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:39

El Recoletas Burgos Caja Rural ha superado al Liceo Francés en el feudo madrileño en un encuentro en el que los burgaleses han sido superiores y siempre han dominado el juego y el marcador. Los chicos de Aparejadores se estrenaban en la Copa del Rey en esta nueva modalidad que se disputa en cuatro grupos de cinco equipos con quinces de la División de Honor y de la categoría inferior a esta. Los rivales de los burgaleses, en el Grupo D, son el Liceo Francés y el Alcobendas de la categoría de oro y Recoletas Salud Fénix Zaragoza y Les Abelles de Valencia de la categoría B.

CR Liceo Francés Álex Martínez, Edu Hernández, Marcos Fernández; Alfonso Puras, Florian Duquesnoy; Guido Biante, Pedro Bardón, Julián Molina; Peyo Duvallet, Adrián Arias; Gonzalo Ballester, Marcos López; Charly, Adrián Gabas y Gus Fontecha. 20 - 42 Recoletas Burgos Caja Rural Nehemías Sivori Agustín Gil, Tomás Domínguez; Facu Sacovechi, Waagenar; Urko Zumeta, Snyman, Valentín Bustos; Nico Rocaríes, Nicolás Alvizo; Facu López, Guillo Mateu; Pablo Rascón, Lander Gómez, y Feta Castiglioni Árbitro José Luis Murillo (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a Marcos López, de Liceo Francés (min 34)

Anotaciones -5 Ensayo de Facu López (min 1) 0-7 Transformación de Guillo Mateu (min 2) 3-7 Golpe de castigo de Adrián Arias (min 9) 3-10 Golpe de castigo de Guillo Mateu (min 13) 8-10. Ensayo de Adrián Arias (min 24 )10-10 Transformación de Adrián Arias (min 25)10-15 Ensayo de Valentín Bustos (min 34) 13-15 Golpe de castigo de Adrián Arias (min 40) 13-20 Ensayo de Nico Rocaríes (min 40+2) 13-25 Ensayo de Urko Zumeta (min 41) 13-30 Ensayo de Facu López (min 48) 18-30 Ensayo de Peyo Duvallet (min 55) 20-30 Ensayo de Adrián Arias (min 56) 20-35 Ensayo de Pablo Rascón (min 32) 20-40 Ensayo de Urraza (min 42) 20-42 Ensayo de Nico Alvizo (min 43).

Incidencias Primera jornada del Grupo D de la Copa del Rey de Rugby disputado en el Campo Ramón Urtubi, del barrio de Hortaleza en Madrid, ante unos 200 espectadores.

José Basso y Nicolas Herreros recuperaban a Facu López y Facu Sacovechi, pero causaban baja, concentrados por el XV del León, Bernardo Vázquez, Santi Ovejero, Vicente Boronat e Iñaki Mateu. Aun así, el equipo gualdinegro no se resintió por las bajas. Eso sí, tampoco fue partido brillante ya que estuvo marcado por las numerosas interrupciones y paradas de reloj debido a lesiones e incidencias en el juego. Unos parones que rompieron el ritmo de un encuentro que se volvió soso y muy deslavazado, sobre todo en el segundo tiempo.

El inicio fue prometedor. No había transcurrido todavía un minuto de juego cuando Recoletas Caja Rural mandaba ya 0-7 en el marcador gracias a una gran jugada de ataque de todo el bloque con el ensayo de Facu López y la transformación de Guillo Mateu.

El Liceo Francés no había pasado todavía del centro del campo y los gualdinegros ya estaban por delante en el marcador. Una buena patada de los locales los llevó en el saque de centro de la marca burgalesa prácticamente hasta la línea de fondo, pero en defensa Recoletas Caja Rural era superior, como en todas las facetas del juego.

El equipo de Hortaleza recortaba la distancia con un golpe de castigo prácticamente desde el centro del campo, muy centrado, que su jugador Adrián Arias transformaba sin dificultad. Guillo volvía a poner de nuevo la distancia de siete pintos gracias a otro golpe de castigo, cinco minutos después.

Los jugadores de Basso estaban muy intensos en defensa, sacando balones complicados que Liceo Francés comprometía mucho. Los burgaleses eran netamente superiores y las distancias en el marcador se tenían que abrir porque se notaba sobre el campo esa mejor plantilla visitante.

Pero un error de concentración en defensa propició una jugada por el centro que culminó Adrián Arias y transformó el mismo pateador para empatar a 10 puntos el encuentro. Los burgaleses lo siguieron intentando, jugando casi siempre en terreno contrario. Así llegó el ensayo de Valentín Bustos en el minuto 34 tras una buena melé de a favor de los gualdinegros. Mateu no logró embocar la transformación.

En la misma jugada veía tarjeta amarilla y, por consiguiente, la exclusión durante diez minutos de Marcos López del Liceo. Con el tiempo cumplido, Adrián Arias convertía un golpe de castigo para acercar a los madrileños en el marcador 13-15. En el primer periodo aún quedaría tiempo para que ensayara Nico Rocaríes y dejar para la segunda parte la sentencia.

Sentencia

Nada más comenzar el segundo tiempo, al minuto de juego, llegó el ensayo de Urko, Zumeta y ocho minutos después el de Facu López, que dejaban un marcador lo suficientemente amplio como para no sufrir en el segundo tiempo 13-30. Antes de llegar a la ecuador del segundo periodo, Peyo Duvallet recortaba distancias y Adrián transformaba dejando el marcador en 20-30.

Una jornada más en el debe del equipo burgalés están los errores en las transformaciones de los ensayos. En este partido hasta en tres ocasiones ha dejado de sumar el equipo gualdinegro por los errores de conversión tras las marca. Y hasta en dos ocasiones, en el segundo tiempo, tuvo la ocasión Recoletas de ensayar junto a la línea de marca rival, pero errores en la recepción o malas entregas del oval lo evitaron, salvando la defensa rival los tantos burgaleses.

Los cambios en los dos equipos sirvieron para se igualarán las fuerzas en el inicio del segundo tiempo. José Basso metió más piernas a falta de 15 minutos para el final con el objetivo de sujetar bien al rival y evitar contratiempos. En el minuto 31 Pablo Rascón colocaba el 20-35 que ponía las cosas en su sitio.

Los minutos finales estuvieron marcados por las interrupciones debidas a incidencias del juego que rompieron el ritmo y deslavazaron un partido al que los burgaleses nunca le perdieron la cara. Es más, Urraza llevó el oval hasta la línea de marca y puso el 20-40 en la prolongación y Alvizo convirtió dejando el luminoso en un 20 -42 rotundo.

