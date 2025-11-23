Al San Pablo se le encienden todas las alarmas tras caer apalizado en Lugo Séptima derrota consecutiva de los burgaleses que cayeron 105-78 frente al Breogán

Preocupante derrota del San Pablo Burgos, la séptima consecutiva, esta vez en su visita a la cancha del Río Breogán. El conjunto dirigido por Bruno Savignani ofreció desde el inicio una imagen muy pobre, con demasiadas pérdidas de balón (22) y excesiva condescendencia en defensa, lo que, unido a la falta de recursos ofensivos, fue demasiado lastre ante una inspirada escuadra lucense. La ausencia de reacción en la segunda mitad, en la que el conjunto burgalés no fue capaz de enmendar ninguna de sus carencias, puso en evidencia la necesidad de cambios en un equipo que ve más lejos los puestos de salvación.

Río Breogán Rusell (15), Kurucs (9), Cook (15), Dibba (12) y Brankovic (4), -quinteto inicial-, Apic (10), Alonso (12), Aranitovic (8), Sakho (9), Mavra (8) y Erik Quintela (3). 105 - 78 Recoletas Salud San Pablo Burgos: Neto (6), Jackson (17), Meindl (11), Díez (5) y Fischer (6) -quinteto inicial-, Samuels (2), Nzosa (4), Gudmundsson (4), Rubio, Almazán (3), Corbalán (9) y De Sousa (11). Árbitros Peruga Embid (Colegio aragonés), González Gálvez (Colegio asturiano) y Martínez Silla (Colegio valenciano). Eliminaron al jugador visitante Neto (min. 36).

Parciales 30-18, 27-20 (57-38), 20-15 (77-53), 28-25 (105-78).

Incidencias Pazo Provincial dos Deportes. 5.305 espectadores.

El conjunto cidiano supo sobreponerse al inaugural 10-4 con cuatro puntos de Meindl y un triple de Jackson para colocarse momentáneamente por delante (10-11). Sin embargo, los pupilos de Savignani se mostraron demasiado precipitados en ambos lados de la cancha y el Breogán supo aprovecharlo para poner tierra de por medio impulsado por los triples de Alonso y Kurucs (24-14).

El tiempo muerto del técnico brasileño no logró atajar los problemas del San Pablo, que, pese a los cuatro puntos de De Sousa, no fue capaz de frenar el empuje de un Breogán que siguió ampliando su renta con los triples de Aranitovic y Kurucs para cerrar el primer cuarto con un abultado 30-18. Un parcial de 0-6, de nuevo con cuatro puntos de De Sousa, pareció arreglar en parte el mal primer cuarto (30-24).

El espejismo duró solamente dos minutos, pues una sucesión de pérdidas y desajustes defensivos volvieron a disparar a los locales en el marcador (46-31). Pese a un nuevo tiempo muerto, Savignani se vio incapaz de encauzar el rumbo del partido y el conjunto lucense siguió castigando las múltiples pérdidas de balón del San Pablo, que perdía al intermedio por un contundente 57-38.

El comienzo de la segunda mitad, lejos de mostrar un cambio de actitud, siguió evidenciando las carencias del equipo burgalés, que nuevamente concedió demasiadas facilidades a su oponente y que se desesperó muy pronto en ataque, fiando sus escasas opciones a un lanzamiento exterior en el que no encontró fortuna. Tras una canasta de Fischer, un nuevo parcial del Breogán, alimentado por los puntos de Dibba y Rusell, resultó, si no lo era ya, definitivo (69-40).

Ya sin opciones, el San Pablo encontró acierto exterior con triples de Meindl y Jackson que ayudaron a reducir la brecha hasta los 20 puntos nada más empezar el último cuarto (82-62). Pero el elenco de Luis Casimiro no levantó el pie del acelerador e incluso estiró su ventaja por encima de los 30 puntos (100-69) ante un San Pablo al que solamente le qudó esperar el pitido final.