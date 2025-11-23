El Tizona cae frente a Club Ourense Baloncesto antes del parón FIBA El equipo gallego contó con un gran porcentaje de acierto de tiro que les separó en el marcador en el segundo periodo

Grupo Ureta Tizona pone fin al carrusel de partidos de los últimos días y encara el parón por las Ventanas FIBA tras caer derrotado (77-99) en El Plantío. El equipo de Moncho López estuvo por delante en gran parte del encuentro y, pese a las constantes aproximaciones de los burgaleses, el acierto gallego terminó por decantar el choque a favor del COB.

Grupo Ureta Tizona 5. Marquis Jackson (13), 8. Felix Terins (0), 10. Arnau Parrado (9), 13. Ramón Vilà (13), 21. Gabriel Gil (1), 24. Andy Huelves (4), 25. Jan Zidek (7), 31. Javonte Brown (2), 33. Alberto Alonso (3), 35. Rodrigo Seoane (3), 55. Gerard Jofresa (22), 60. Ayoze Alonso (0). 77 - 99 Club Ourense Baloncesto 3. Kenneth Smith (7), 9. Kingsley Okanu (21), 10. Isaac Vázquez (14), 11. Martín Fernández (8), 12. Sergi Huguet (3), 22. Gabriel Kalscheur (17), 23. Diogo Jorge Saraiva (1), 24. Sean Mc Donell (4), 27. Martín Iglesias (0), 28. Rafael Dias (10), 35. Romaro Gill (8), 41. Carlos Jürgens (6) Parciales 17-24, 13-23 (30-47), 23-19 (53-66), 24-33 (77-99)

Equipo arbitral Ávila Zurita, Javier - Areste Giralt, Eva – Del Val Nuño, Sergio.

Incidencias Partido correspondiente a la novena jornada de la Primera FEBentre el Grupo Ureta Tizona y el Club Ourense Baloncesto. Encuentro celebrado en el Polideportivo El Plantío ante 1811 espectadores. Fue expulsado Rodrigo Seoane por faltas.

El partido arrancaba con una canasta de Ourense en la primera posesión de los gallegos, rápidamente respondida con una buena bandeja de Marquis Jackson tras un rebote ofensivo. El propio Marquis sería el encargado de poner por delante a Tizona con un triple que traía el 5-4 al marcador. Él y Ramón Vilà fueron los responsables de aumentar el registro anotador del equipo burgalés en los primeros compases del cuarto inicial, y es que entre ambos anotaron los 13 primeros puntos hasta el 13-16.

Después de una nueva canasta orensana, Arnau respondía con un triple desde la esquina. Tras unos últimos minutos en los que los equipos no conseguían ver aro con la facilidad del principio, el primer cuarto finalizó con un resultado de 17 a 24.

Jan Zidek fue el encargado de abrir la lata tras la reanudación, pero de nuevo Ourense amplió su ventaja desde la línea de tiro libre (donde consiguieron 16 puntos en la primera mitad). Arnau colocó el 20-26 y a partir de ahí los gallegos encadenaron un parcial de 0 a 12 que forzó a Jordi a parar el partido con un tiempo muerto. Tras este pequeño parón, el COB siguió acertado de cara a canasta y consiguió la máxima del partido con el 22 a 44. En los últimos instantes antes del descanso, Tizona metió una marcha más y gracias a un triple lejano de Gerard prácticamente sobre la bocina, la renta de los de Ramón López se redujo a 17, 30-47.

Tras el paso por vestuarios Tizona salió con otra cara y la reacción local parecía dar esperanzas sobre una posible remontada como la conseguida hace pocos días en A Coruña. Pese a que el tercer cuarto empezó como un tira y afloja en el que Ourense volvió a alcanzar el +16, los de Jordi Juste no le perdieron la cara en ningún momento al partido y un triple de Ramón trajo la locura a la grada cuando puso el 53-59 en el electrónico de El Plantío.

Tras este triple, un par de decisiones dudosas por parte de los árbitros desestabilizaron al Grupo Ureta Tizona en el devenir del encuentro. El final del penúltimo acto estuvo marcado por un nuevo parcial de los gallegos que, con un triple sobre la bocina, volvieron a poner una losa de 13 puntos, 53-66.

Los últimos diez minutos comenzaban de la misma forma que acabaron los anteriores, con el equipo de Moncho López haciendo daño desde la pintura. La remontada se antojaba cada vez más difícil y, tras una nueva técnica en contra (los colegiados señalaron hasta cuatro infracciones de este tipo), COB se colocó con un cómodo 55 a 77.

Los intentos de acercamiento estaban personificados principalmente en Gerard Jofresa que, con 22 puntos, fue el máximo anotador local. Estos envites de Tizona se veían respondidos casi sin oposición. Los últimos minutos, con el partido ya decidido, sirvieron para tratar de maquillar al máximo el resultado final, que fue de 77 a 99.

Con esta derrota el Grupo Ureta Tizona afronta el primer parón de la temporada con un balance de tres victorias y seis derrotas. El siguiente compromiso será el día 7 de diciembre, en Son Moix, ante FIBWI Mallorca Basquet Palma.