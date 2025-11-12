Celebran en Burgos una nueva edición de la jornada 'Deporte y Familia' Será el 15 de noviembre en el polideportivo de la Universidad de Burgos. La entrada es gratuita y no se necesita inscripción

La Junta de Castilla y León celebrará el próximo sábado 15 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Polideportivo de la Universidad de Burgos una nueva jornada de 'Deporte y Familia'. La entrada será gratuita y no se requiere inscripción previa.

Las actividades programadas están dirigidas a todos los públicos e incluyen sesiones de diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, fútbol, vóley, balonmano, tiro con arco, fútbol sala, hockey y minigolf, que estarán combinadas con juegos populares y tradicionales como la rana, la petanca, el Jenga, el tres en raya o la carrera de sacos, además de atracciones infantiles con hinchables. A ello se suman propuestas inclusivas, como baloncesto adaptado en silla de ruedas y goalball, un área de i-sports con simulador de ciclismo y gafas de realidad virtual que ofrecen 13 disciplinas, un espacio de nutrición con expertos en alimentación y actividad física, y una zona de guardería, ludoteca y relax para los más pequeños, con juegos de mesa y pintacaras.

Esta iniciativa, que se celebra por tercer año consecutivo en distintas capitales de provincia de Castilla y León, tiene como principales objetivos la promoción de hábitos de vida saludables, el fomento de la actividad física en todas las edades y la inclusión de acciones accesibles para todos. Además, se impulsa la práctica deportiva en un entorno lúdico y familiar, sin carácter competitivo, priorizando la participación y el disfrute colectivo.

En la edición anterior participaron 482 personas en Burgos, entre ellas 252 niños y 230 adultos, lo que supuso la asistencia de 197 familias. Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con el fomento del deporte en todas sus vertientes: edad escolar, ámbito universitario, alto nivel, deporte adaptado, personas mayores y en familia.