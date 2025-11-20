Tizona se mete en cuartos tras una gran remontada al invicto Leyma Coruña El conjunto burgalés levantó 16 puntos en contra y sentenció el choque con un brillante último cuarto de 37 puntos; Jan Zidek lideró la gesta con 28 tantos y 6 triples

Grupo Ureta Tizona selló su clasificación para los cuartos de final de la Copa España tras imponerse por 83-95 a un Leyma Coruña que llegaba al Coliseum como equipo invicto. Los burgaleses, que llegaron a ir 16 puntos abajo en el tercer periodo, protagonizaron una espectacular reacción culminada con un último cuarto de 37 puntos para voltear el encuentro y avanzar a la siguiente ronda.

Leyma Coruña 0. Didac Cuevas (9), 4. Paul Jorgensen (8), 5. Guillem Jou (9), 6. Macachi Braz (4), 8. Dino Radoncic (3), 9. Caio Pacheco (10), 13. Danilo Brnovic (2), 21. Ilimane Diop (10), 22. Carlos Varela (-), 24. Joe Cremo (17), 44. Abdou Thiam (-), 50. Jacobo Díaz (11) 83 - 95 Grupo Ureta Tizona Burgos 5. Marquis Jackson (14), 8. Felix Terins (2), 10. Arnau Parrado (8), 13. Ramón Vilà (13), 21. Gabriel Gil (3), 24. Andy Huelves (7), 25. Jan Zidek (28), 31. Javonte Brown (0), 33. Alberto Alonso (0), 35. Rodrigo Seoane (8), 55. Gerard Jofresa (12), 60. Ayoze Alonso (0) Árbitros: Rial Barreiro, Jacobo - Lema Parga, Paula – Pellitero González, Alejandro.

Incidencias: Partido correspondiente a la ronda de octavos de final de la Copa España FEB disputado entre Leyma Coruña y Grupo Ureta Tizona en el Coliseum Coruña ante 2674 espectadores. Fueron expulsados por faltas Ilimane Diop (Leyma Coruña) y Gerard Jofresa (Grupo Ureta Tizona).

El duelo comenzó con dominio local. Coruña abrió el marcador con rapidez y aprovechó su intensa presión defensiva para dificultar las circulaciones de un Tizona falto de acierto en los primeros compases. A pesar de la primera canasta burgalesa, obra de Marquis Jackson, los gallegos encadenaron un parcial de 5-0 y cerraron el primer cuarto con un sólido 16-6.

En el segundo acto, los triples de Gerard y Jan Zidek dieron aire al conjunto de Jordi Juste, que en pocos minutos igualó su producción anotadora del primer periodo. Con un inspirado Zidek —autor de 14 puntos y cuatro triples antes del descanso— Tizona llegó incluso a ponerse por delante (20-23). El intercambio de ventajas se mantuvo hasta el 30-30, momento en el que Coruña retomó el control para llegar al descanso con una renta de 40-36.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto local volvió a golpear. Cremo y Cuevas ampliaron la diferencia hasta el 54-38, la máxima del encuentro, obligando a Juste a solicitar tiempo muerto. Pero cuando parecía que Leyma Coruña encarrilaba la eliminatoria, emergió la reacción burgalesa: un parcial de 0-7 devolvió a Tizona al partido y redujo las sensaciones de dominio coruñés. Aunque los locales respondieron para cerrar el tercer cuarto con un 65-53, Tizona consiguió recortar hasta los nueve puntos antes del último periodo.

El tramo final fue una exhibición burgalesa. Jackson abrió el cuarto, Zidek sumó desde el tiro libre y Andy y Gabri redujeron la diferencia hasta el 72-71. Un triple de Gabri y dos tiros libres más de Zidek culminaron la remontada, dando a Tizona una ventaja que ya no soltaría. El conjunto visitante desató entonces una lluvia de triples que, unida a un parcial demoledor de 0-15, rompió definitivamente el choque. Los intentos del conjunto dirigido por Carles Marco fueron insuficientes y Marquis Jackson cerró el marcador con la última canasta del partido (83-95).

Con esta victoria, el Club Baloncesto Tizona avanza a cuartos de final, donde se medirá al Movistar Estudiantes en Madrid. El equipo regresará a la Primera FEB este domingo a las 12:00 horas en El Plantío, donde recibirá al Club Ourense Baloncesto.

