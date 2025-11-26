BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja
Sergio González, en un partido con el Burgos CF esta temporada. BC

Sergio González, lesionado

El central del Burgos CF, que vio la quinta amarilla frente al Racing, sufre una lesión en los isquitibiales

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

Se acumulan los problemas en el vestuario del Burgos CF tras la derrota frente al Racing de Santander. Según ha confirmado hoy el club en un comunicado, Sergio González sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un tiempo aún por determinar.

Esa lesión se suma a la de Iván Chapela, que todavía sigue trabajando al margen del grupo a la espera de recuperarse totalmente de sus dolencias.

Sí que parece haberse librado de lesión Kevin Appin, que acabó el partido frente al Racing cojeando tras sufrir un pisotón. En principio, los servicios médicos del club han descartado una dolencia de gravedad.

En principio, la lesión de Sergio González no debería variar mucho los planes de Ramis, dada la presencia en el plantel del capitán, Aitor Córdoba, con el que se ha ido turnando la titularidad en el eje de la zaga en los últimos choques.

Noticias relacionadas

Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta

Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta

El Burgos CF tendrá 14,3 millones de presupuesto y acumula una pérdida contable de 3,5 millones

El Burgos CF tendrá 14,3 millones de presupuesto y acumula una pérdida contable de 3,5 millones

Sin embargo, la baja de Sergio González se suma a la de otros jugadores importantes, como David González e Iván Morante, que, al igual que el central, vieron frente al Racing la quinta amarilla del curso y deberán cumplir sanción frente al Ceuta. Esa circunstancia abrirá las puertas de la titularidad a otros hombres con menos minutos hasta ahora.

Y todo ello teniendo en cuenta, además, que tanto Ramis como su ayudante, José Manuel Gil Delgado, vieron la roja ante el Racing, lo que les impedirá sentarse en el banquillo este próximo domingo. Habrá que ver quién dirige al equipo a pie de campo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emblemática tienda del centro de Burgos que cierra sus puertas: «Nunca pensé que duraría tanto»
  2. 2 Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore
  3. 3 Detenido el presunto autor de un hurto y estafa en Burgos
  4. 4 La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad
  5. 5 Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja
  6. 6 Planean construir una planta de biogás junto a un pueblo de Burgos
  7. 7 Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta
  8. 8 El pueblo de Burgos que celebra su IV Feria de Productores y Artesanía con actividades gratuitas
  9. 9 Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos
  10. 10 El grito contra la violencia machista recorre el centro de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Sergio González, lesionado

Sergio González, lesionado