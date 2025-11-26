Sergio González, lesionado El central del Burgos CF, que vio la quinta amarilla frente al Racing, sufre una lesión en los isquitibiales

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025

Se acumulan los problemas en el vestuario del Burgos CF tras la derrota frente al Racing de Santander. Según ha confirmado hoy el club en un comunicado, Sergio González sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un tiempo aún por determinar.

Esa lesión se suma a la de Iván Chapela, que todavía sigue trabajando al margen del grupo a la espera de recuperarse totalmente de sus dolencias.

Sí que parece haberse librado de lesión Kevin Appin, que acabó el partido frente al Racing cojeando tras sufrir un pisotón. En principio, los servicios médicos del club han descartado una dolencia de gravedad.

En principio, la lesión de Sergio González no debería variar mucho los planes de Ramis, dada la presencia en el plantel del capitán, Aitor Córdoba, con el que se ha ido turnando la titularidad en el eje de la zaga en los últimos choques.

Sin embargo, la baja de Sergio González se suma a la de otros jugadores importantes, como David González e Iván Morante, que, al igual que el central, vieron frente al Racing la quinta amarilla del curso y deberán cumplir sanción frente al Ceuta. Esa circunstancia abrirá las puertas de la titularidad a otros hombres con menos minutos hasta ahora.

Y todo ello teniendo en cuenta, además, que tanto Ramis como su ayudante, José Manuel Gil Delgado, vieron la roja ante el Racing, lo que les impedirá sentarse en el banquillo este próximo domingo. Habrá que ver quién dirige al equipo a pie de campo.

