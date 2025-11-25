Golpe para el Burgos CF: sin entrenador ni segundo en su visita al Ceuta El primer técnico, Ramis, y su segundo, Gil, recibieron rojas. David, Sergio y Morante cumplen ciclo de cinco tarjetas amarillas y serán baja también en el Estadio Alfonso Murube ceutí

Julio César Rico Burgos Martes, 25 de noviembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Rara vez se ha dado el caso de que un equipo no pueda contar ni con su entrenador titular ni con el segundo de a bordo en un partido de fútbol. En esta ocasión, esa rara avis le ha tocado al Burgos CF. El equipo de El Plantío no va a poder contar en el estadio Alfonso Murube de Ceuta, ante el equipo titular de la ciudad norteafricana, ni con su primer técnico, Luis Miguel Ramis, ni con su segundo, José Manuel Gil.

Es una de las consecuencias del partido de este pasado domingo ante el Racing, en el que el Burgos CF rompía la racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. La última, antes de la de este domingo (0-2 ante los santanderinos), se produjo el 12 de octubre ante el Real Valladolid por 0-1.

Tres jugadores sancionados

El caso es que, más allá del resultado final del partido ante el Racing, las consecuencias son malas para el equipo de la Ribera del Arlanzón. Pierde a Ramis, pierde a Gil, ambos en el banquillo, y pierde también, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, a David González, Sergio González e Iván Morante, que cumplen ciclo tras la amonestación recibida en este último encuentro.

¿Quién dirigirá al equipo en Ceuta?

Quién ocupe el lugar de los entrenadores en el banquillo del Alfonso Murube es una duda todavía. Puede ser su preparador físico, Miguel Ángel Cuadrado; o el preparador de porteros, Francisco Javier Sanz. Incluso el mismo Michu podría ocupar de forma interina ese puesto en el banquillo del estadio norteafricano.

Con respecto a lo ocurrido el domingo en El Plantío, la noticia no está tanto en el resultado como en cómo se produjo. Algunas de las decisiones arbitrales no fueron las más acertadas a juicio de Ramis y tampoco del presidente del Consejo de Administración, Marcelo Figoli.

Figoli carga contra las decisiones arbitrales

Figoli afirmaba este martes que «la afición de Boca o la afición de River», como clubes «más grandes» de Argentina, seguramente lo que harían «es manifestarse mucho más fuerte contra las decisiones arbitrales o manifestarse mucho más fuerte con estas cosas de sanciones que tenemos nosotros, a veces por insignificancias».

El argentino defendía a Ramis asegurando que «el míster estuvo muy bien, creo que él es muy respetuoso, muy educado, nunca se ha manifestado en contra de un arbitraje y creo que lo de ayer (por el domingo) fue demasiado fuerte»; y recordó que el técnico del Racing, José Alberto, había protestado bastante a lo largo de la semana. Es más, cree que el partido se calentó con la decisión, «muy extraña», de parte de «la dirigencia» de no acompañarlos en el palco, «hipotéticamente en solidaridad con el precio de la entrada que se le había puesto a la visita».