Ramis ve «preocupantes» los arbitrajes que sufre el Burgos CF Ha sido expulsado, ha explicado, por decirle «la verdad al cuarto árbitro» que no había contabilizado bien las tarjetas y quería expulsar a Florian; y ha afeado al entrenador del Racing que solo hable de los árbitros cuando le perjudican

Julio César Rico Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:55 Comenta Compartir

Luis Miguel Ramis ha sido muy claro en las explicaciones que ha dado tras un partido marcado por una actuación arbitral en la que el Burgos CF ha sido «preocupantemente perjudicado». Ha repasado las jugadas polémicas en las que la balanza siempre se ha decantado hacia el lado racinguista y ha repetido en varias ocasiones la palabra «preocupación» y «preocupante» con respecto a la actuación del árbitro en el encuentro de este domingo; y de otras actuaciones en partidos en los que, aún ganando, la actuación arbitral ha sido claramente perjudicial para el Burgos CF.

Ampliar Ramis cariacontecido durante la rueda de prensa. BC

Ramis, muy molesto -ha recordado también el pisotón a Curro en el partido contra el Leganés que se quedó sin sanción- ha asegurado que la lesión de Appin, no parece grave porque «no se ha torcido la rodilla, pero la acción es de tarjeta roja porque el rival da un pisotón al jugador del Burgos CF sin opción de jugar el balón.

Ha apuntado que si el VAR revisa esa acción «es roja porque puede provocar una lesión, es un pisotón, cuando él ya está en el suelo y el balón ya está afuera». También ha valorado la jugada del segundo gol del Racing, en la que asegura que Grego Sierra «sufre un agarrón claro» de Asier Villalibre que lo desestabiliza y lo tira.

Y otra jugada, en la que Pablo Ramón, le dice a Fer Niño que su entrada es de tarjeta roja porque era el último defensor. Ha recordado que el delantero del Burgos CF se iba «perpendicular al punto de penalti, directo al área. Si eso no es dirección portería, que venga Dios y lo vea», sentenciaba

También ha apuntado que su expulsión viene «por decirle la verdad al cuarto árbitro». Cuando el principal le enseña la amarilla a Florian, «le dice que es la segunda y que lo tiene que expulsar», delante del entrenador. Ramis le avisa que no está amonestado, y le dice «¿de verdad no tienes apuntado quién tiene amarilla y quién no? Un asistente está para ayudar al árbitro». Se ha sentido ofendido, «por haber dicho la verdad, ante una situación que él tenía que tener controlada y que no la ha tenido» y por eso le ha expulsado.

Ha calificado a su plantilla como un «grupo respetuoso, humilde, trabajador, honesto y solidario». Habiendo perdido, Ramis afirma que su equipo ha dado «un paso importante con la derrota» y se ha lamentado del balón al palo de Curro enla primera parte justo antes del primer tanto del Racing y ha asegurado que «hay que aprovechar esos momentos». Aun así, cree que su equipo ha hecho una muy buena primera parte, neutralizando al Racing, pero la segunda parte «se ha embarrado» por las decisiones arbitrales erróneas.

No ha querido dejar pasar tampoco las declaraciones de su homólogo en el Racing, José Alberto, que, preguntado en la rueda de prensa por la actuación arbitral, ha asegurado que él no habla de los árbitros. Ramis le ha afeado la conducta debido a que el entrenador del Racing ha pasado varias semanas criticando las acciones arbitrales contra su equipo y ahora que las ha recibido favor calla.