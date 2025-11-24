BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Alejandro Grandinetti y Marcelo Figoli a la entrada de la Junta de Accionistas. JCR

El Burgos CF tendrá 14,3 millones de presupuesto y acumula una pérdida contable de 3,5 millones

Marcelo Figoli presenta el balance económico, refrendado por el 99,5% del bloque accionarial en su poder, y responde a cuestiones planteadas por los socios

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:22

El presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, ha reconocido al final de la Junta General de Accionistas celebrada en la mañana de hoy que el presupuesto «está yendo a mayores». Ha apuntado que la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) tuvo «un incremento de ingresos muy importante en la temporada 24-25», de más de 1,4 millones de euros, y en la temporada 25-26 va a tener 1,2 más. Las cuentas llegarán los 14,3 millones de ingresos en la temporada 25-26. Con ello quiere «sepultar y revertir los resultados negativos de los últimos años».

En este sentido, ha asegurado que el Burgos CF «no tiene deudas» y es que se deben pequeñas cantidades a los bancos en materia de amortizaciones por los préstamos solicitados y el fondo CVC, de cinco millones de euros, a pagar en 50 años.

14,3 Millones de euros

El Burgos CF contará con un presupuesto esta temproada de 14,3 millones de euros.

El mandatario argentino ha apuntado que el club asumió un crédito financiero, no una deuda. El club aún tiene por cobrar 900.000 euros del Ayuntamiento, como las cantidades del resto de patrocinadores y lo cobrará en meses. Financieramente tiene dos formas de hacerlo: «o la plata la mando yo y el día que el Burgos puede me la devuelve o la capitalizo», en lo que cree que es un «círculo virtuoso para el Burgos CF» de entrar al mercado de créditos bajos. Esto le permite «tener la opción de que cuando necesitamos recurrir a esa financiación, tenerla».

Las pérdidas de la temporada pasada han ascendido a 3.227.185,38 euros, lo que situó el patrimonio neto a cierre del ejercicio en una cifra negativa, generando «el desequilibrio patrimonial y un fondo de maniobra negativo de 4,9 millones de euros».

A pesar de ello, la situación económica del Burgos es buena. El gerente de la entidad, Diego Martínez, explicaba que desde una perspectiva «estrictamente técnica», esta situación indicaría «una incertidumbre» sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad. Sin embargo, la administración ha formulado las cuentas bajo el principio «de empresa en funcionamiento, basándose en hechos posteriores al cierre del consolidado este desequilibrio de manera efectiva».

Una diferencia patrimonial que ha quedado neutralizada con diferentes acciones. Por un lado, el restablecimiento patrimonial y la ampliación de capital del 3 de julio y el 17 de diciembre de 2024, con un valor superior a 3,4 millones de euros «mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos».

La financiación de Figoli se formalizó en un «préstamo participativo de 1.099.580 euros» con vencimiento a cinco años. Este instrumento tiene consideración de «patrimonio neto» a efectos de reducción de capital, reforzando la solvencia mercantil. Además, se suscribió otro préstamo a largo plazo por 1,5 millones de euros y se vendió a Anderson Arroyo por 1,5 millones, hitos que fueron una inyección de recursos

El gerente de la identidad ha valorado la cifra de ingresos de la temporada pasada, que ascendió a 12,2 millones de euros, el primer año en la historia del club que supera la barrera de esos 12 millones de euros. En estas cantidades se integran los diferentes conceptos de ingresos por derechos televisivos, derechos comerciales y de publicidad, los contratos de patrocinio del Ayuntamiento de Burgos y de Digi – entre ambos suponen el 36% del total del año anterior- y la venta de abonos y entradas al estadio del El Plantío.

9,5 millones de gasto

En materia de gastos, la mayor partida fue la de personal que fue de 9.534.848 euros. En ella figuran hasta 46 efectivos deportivos después de que el club tuviera que prescindir de Jon Pérez Bolo -260.000 euros costó el despido- y contratar a Luis Miguel Ramis, así como la llegada de ocho futbolistas en el mercado de invierno.

En cuanto a las inversiones principales que ha llevado a cabo la SAD en los últimos años, están los 4,5 millones de euros invertidos en el estadio municipal de El Plantío, los 640.000 puestos en la ciudad deportiva de Castañares y los 109.000 euros del campo de fútbol de la Deportiva.

Respecto a la nueva ciudad deportiva, la Diputación Provincial ya tiene en agenda una nueva reunión «con distintos actores que se pretende». El club está intentando sumar a la Universidad de Burgos en ese proyecto.

Más de 100.000 euros en sanciones

En el capítulo de ruegos y preguntas, Marcelo Figoli respondió a diferentes cuestiones relacionadas con el día a día de la sociedad, de la afición y de algunas particularidades de la competición. Este sentido recordó que el año pasado, la sociedad pagó en sanciones 110.000 euros. La mitad de ellos fueron por una multa que encadenó el Burgos CF por fallos en el sistema eléctrico que no permitía la reconexión en menos de un tiempo determinado en caso de apagón. Por esta circunstancia se pagaron 3.000 euros por cada partido. La segunda es con respecto a las sanciones que en la liga de fútbol profesional impone cada semana al Burgos, club de fútbol por cantos inapropiados e insultantes de la afición del fondo sur.

Figoli restó importancia a esta circunstancia y, sin llegar a justificarla, se ofreció volver a hablar con la hinchada.

